Atac în Melbourne. Un bărbat a incendiat o mașină și a înjunghiat pietoni. Momentul în care se luptă cu polițștii

Un bărbat a fost arestat, vineri dimineața, după ce a înjunghiat „un număr mic de persoane” într-o zonă centrală a orașului australian Melbourne. Inițial, oamenii legii au fost chemați să intervină pentru stingerea unei mașini care luase foc.

►Două persoane au fost rănite, iar o alta a murit, după ce au fost atacate de un bărbat cu un cuțit.

►Atacatorul s-a luptat cu mai mulți polițiști, pe care a încercat să îi înjunghie, după care a fost împușcat în zona pieptului și dus la spital.

►Autoritățile nu tratează incidentul ca pe unul terorist.

►Atacul a avut loc în apropierea unui centru comercial din Melbourne, situat pe strada Bourke.

Desfășurarea evenimentelor, LIVE TEXT:

UPDATE 09.30: „ Poliția a intervenit rapid în cazul unei mașini în flăcări. Când au coborât din mașină, au fost confruntați de un bărbat cu un cuțit care i-a atacat. În același timp, pietonii strigau că există și alți răniți. Poliștii l-au împușcat pe bărbat în zona pieptului, iar acum este în stare critică”, a spus Davil Clayton, reprezentant al poliției, într-o conferință de presă.

Agerpres

Potrivit autorităților, pentru moment incidentul nu e tratat ca unul terorist.

„Ancheta e în desfășurare, dar rămânem deschiși. În această etapă, nu par să existe indicii că ar fi un act terorist”, a mai spus el.

La locul incientului a fost adusă și o echipă de geniști, care verifică zona în care se află centrul comercial.

Agerpres

„Un cuplu într-un tramvai spunea că cineva are un cuțit. Când m-am uitat pe geam, am văzut o mașină în flăcări. S-a oprit și am văzut un bărbat și doi polițiști încercând să-l calmeze. El gesticula, dar cineva a spus că are un cuțit în mână. De unde ma aflam, eu nu l-am văzut. La scurt timp după aceea, am auzit o bubuitură puternică – ca un foc de armă, nu ca o explozie -, iar o ambulanță și mai multe mașini de poliție au apărut din senin”, a declarat Meegan May, o martoră, pentru ABC.

Agerpres

Conform BBC News, una dintre victime a murit.

Ora 08.50: La locul intervenței, au fost descoperite mai multe persoane cu răni, însă pentru moment nu se știe cât de gravă este starea victimelor. Potrivit BBC News, un bărbat a fost arestat de polițiști și se află în stare critică.

Getty

„Poliția intervine la un incident pe Strada Bourke. Cetățenii sunt rugați să evite zona”, anunța poliția pe Twitter.

Din imaginile postate pe rețelele de socializare, se poate observa de la distanță un fum dens, iar o mulțime este adunată pe străzile din apropiere. Martorii au povestit că au auzit o explozie puternică, după care au văzut o mașină în flăcări în apropierea centrului comercial de pe strada Bourke, scrie ABC Melboure.

„Am auzit o bubuitură puternică, dar apoi s-a oprit”, a spus o martoră.

Getty

„Am auzit explozii și o mașină care luase foc, după care poliția a început să vină la restaurantul nostru”, a spus angajatul unui restaurant din apropiere.

Potrivit unui consilier al primăriei din Melbourne, explozia s-a auzit și din biroul său care se află peste drum de centrul comercial. Potrivit acestuia, „nu a sunat ca genul de zgomot pe care îl auzi venind dinspre stradă”, a spus el pentru Guardian Australia.

Significant fire in Bourke Street - road blocked between Swanston and Russell Streets pic.twitter.com/H6xO1pzy5L — acuriouscook (@loumick3) November 9, 2018

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 16.30. În imaginile de la locul incidentului se poate observa cum un bărbat pare să se confrunte cu doi polițiști, după care se prăbușește la pământ. În timpul acestei confruntări, el încearcă să îi înjunghie pe polițiști, în timp ce două persoane depun eforturi pentru a-l imobiliza.

Getty

„Poliția se află la un incident izbucnit pe strada Bourke. Inițial, a intervenit pentru stingerea unui incendiu în apropiere de intersecția cu strada Swanston, în jurul orei 16.20. Un bărbat a fost arestat și dus la spital sub supraveghere, fiind în stare critică. Autoritățile nu caută alți suspecți în acest moment. Un număr mic de persoane primesc îngrijiri pentru răni provocate de un cuțit. Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite. Zona a fost izolată și rugăm cetățenii să o evite”, a transmis poliția într-un comunicat.

Police are responding to reports on an incident on Melbourne's Bourke Street. #Melbourne #7News https://t.co/gaVCKSK9tO — 7 News Perth (@7NewsPerth) November 9, 2018

Ca urmare a acestui incident, accesul în clădirile din apropiere este blocat, iar angajații nu pot părăsi locurile în care se află. Zona în care a avut loc incidentul este una frecventată de turiști.

Getty

Potrivit reprezentanților de la ambulanță, ar exista trei răniți, dintre care unul în stare critică.

„Paramedicii au oferit îngrijiri medicale în czul a trei persoane. Una a fost dusă la spital cu răni la nivelul gâtului, fiind în stare critică. O altă persoană are răni la nivelul capului, iar în cazul celei de-a treia nu se cunoaște starea de sănătate”, se precizează într-un comunicat.

#BREAKING: Authorities have urged the public to avoid Bourke Street in Melbourne’s CBD after emergency services were called to an incident. #9News https://t.co/3LxsLzLDIk pic.twitter.com/7kXBe1G0Jd — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) November 9, 2018

