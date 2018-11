Mărturiile șocante ale martorilor după masacrul din California. ”Așa am scăpat”

Un fost puşcaş marin în vârstă de 28 de ani a ucis 12 oameni într-un atac armat comis într-un bar din sudul Californiei. După ce a tras zeci de gloanţe la întâmplare, agresorul s-a sinucis.

Autorităţile l-au indentificat, dar nu au deocamdată indicii despre motivaţia gestului său.

Într-un local foarte popular din orăşelul Thousands Oaks, peste 200 de oameni, în special tineri, participau la o petrecere dansantă pe ritmuri country. Potrivit martorilor, la 23:30, ora locală, un bărbat cu barbă, ochelari şi pălărie a tras în paznicul de la intrare şi a pătruns în clădire.

”L-a împuşcat mai întâi pe paznic, un băiat tânăr. Apoi a împuşcat-o pe casieră, tot o fată tânără. Apoi a început să se mişte spre dreapta, în direcţia opusă celei în care eram noi. Nu zicea absolut nimic, doar trăgea foc după foc”, povestește un martor.

În câteva minute, trupele speciale au fost mobilizate masiv la faţa locului.

La sosirea ofiţerilor, atacul armat era încă în desfăşurare. De altfel, una dintre victime este adjunctul şerifului din localitate. Ofiţerul era în prag de pensionare.

Camerele de televiziune au surprins scene bulversante, în care numeroase persoane cu răni purtate pe braţe către ambulanţe.

Unora li s-a acordat primul ajutor afară, pe trotuar.

”Prietenii mei au apucat nişte tacâmuri de la bar şi au izbit în fereastră ca să putem ieşi. Aşa am scăpat. Am spart geamul şi am sărit afară”, povestește o tânără.

După ce iniţial s-a crezut că agresorul reuşise să fugă, ulterior, autorităţile americane au anunţat că individul a fost găsit mort în interiorul barului.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!