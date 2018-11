Atac armat la un bar din California. Mai multe persoane, rănite. Atacatorul e în libertate

La locul incidentului au fost trimise echipaje de poliție. Potrivit unui martor, atacatorul s-a îndreptat spre un agent de securitate și l-a împușcat în cap, după care a intrat în bar și a deschis focul la întâmplare. Totodată, el ar fi aruncat și grenade cu fum, informează Mirror. Potrivit relatărilor, ar fi între 11 și 20 de răniți.

BBC News notează că în barul respectiv s-ar fi organizat o seară cu muzică tematică.

"Multiple injuries reported" - Firefighters and first responders are arriving at the scene of a reported mass shooting in Thousand Oaks, Ventura County.

