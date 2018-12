Asasinii turistelor decapitate în Maroc au filmat una din crime. Ce apare în imagini

Cele două femei sunt Louisa Vesterager Jespersen (24 de ani) din Danemarca şi Maren Ueland (28 de ani) din Norvegia iar cadavrele lor au fost găsite luni într-o zonă izolată, în drum spre Toubkal, cel mai înalt vârf din nordul Africii, o destinaţie populară de alpinism.

„Avem indicii că uciderile ar fi putut fi motivate politic, fiind astfel vorba de un act terorist”, a declarat Lars Lokke Rasmussen, prim-ministrul danez, la o conferinţă de presă.

Trei suspecți au fost arestați joi într-o stație de autobuz din Marrakesh, după ce au încercat să cumpere apă de la un vânzător care le-a văzut cuțitele și a chemat poliția.

Procurorul general din Maroc a informat miercuri că un suspect arestat în Marrakech face parte dintr-o grupare militantă, însă nu a numit organizaţia. Poliţia din Maroc investighează imagini video de pe reţelele sociale care ar arăta momentul uciderii uneia dintre victime. Serviciile secrete daneze susțin că imaginile sunt adevărate.

„Videoclipurile şi investigaţiile preliminare ale autorităţilor marocane sugerează faptul că crimele ar putea fi conectate cu Statul Islamic”, se arată în comunicatul serviciilor secrete daneze.

În imagini, bărbații apar strigând „este voia lui Allah” și „asta este pentru Siria”. Suspecții le-ar fi numit pe cele două femei ”dușmani ai lui Dumnezeu”, conform Daily Mail.

Aceștia apar într-un alt filmuleț în care jură credință liderului ISIS Abu Bakr al-Baghdadi și condamnă ”distrugerile provocate de avioanele de luptă ale alianței Cruciaților”.

Cele două victime plecaseră împreună pentru o lună de vacanţă în Maroc. Ele doreau să escaladeze Muntele Toubkal, cel mai înalt vârf din Africa de Nord (4.167 metri), şi îşi instalaseră cortul într-un loc izolat situat la circa două ore de mers de satul Imlil, potrivit informaţiilor obţinute de AFP la faţa locului.

