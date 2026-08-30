Primul reactor ar urma să fie instalat până la sfârșitul lunii septembrie 2028, într-un program care urmărește reducerea dependenței armatei de rețelele electrice externe, relatează DW.

Reactoare nucleare compacte, construite pentru bazele militare

Denumite microreactoare, instalațiile vor fi concepute astfel încât să poată fi transportate relativ ușor și să producă fiecare până la 20 de megawați de energie.

Armata susține că reactoarele vor respecta toate normele de mediu și de siguranță aplicabile centralelor nucleare comerciale. Există însă o diferență importantă: acestea vor fi reglementate de Armată, nu de Comisia de Reglementare Nucleară a SUA.

„Ideea este ca, la finalul acestui proces, să avem un produs comercial”, a declarat Jeff Waksman, responsabil pentru infrastructură, energie și mediu în cadrul Armatei.

Pentru Pentagon, miza este mai mare decât simpla producere de electricitate. Energia disponibilă direct în bazele militare ar trebui să asigure continuitatea operațiunilor chiar și în cazul unor probleme majore ale rețelelor publice.

„Construim reziliența energetică necesară pentru a putea proiecta puterea de luptă la nivel global, fără să depindem de rețele externe care ar putea fi vulnerabile”, a precizat secretarul Armatei, Dan Driscoll.

Cinci companii intră în programul de 2,2 miliarde de dolari

Contractele au fost distribuite către cinci companii, fiecare urmând să lucreze la o bază militară diferită.

· Antares Nuclear – Fort Bragg, Carolina de Nord

· BWXT Advanced Technologies – Fort Campbell, Kentucky

· General Atomics Electromagnetic Systems – Fort Hood, Texas

· Radiant Industries – Fort Benning, Georgia

· Westinghouse Government Services – Fort Drum, New York

Programul poartă numele Janus, iar companiile implicate văd în proiect și o oportunitate de a demonstra că microreactoarele pot avea un viitor comercial.

Mike Starrett, directorul comercial al Radiant, a declarat pentru Reuters că proiectul ar putea ajuta compania să-și extindă activitatea pentru a răspunde, în jurul anului 2030, cererii unor clienți precum centrele de date.

Rex Geveden, directorul general al BWXT, a descris proiectul drept o soluție pentru accelerarea utilizării energiei nucleare.

„Pe măsură ce începem lucrările la programul Janus, oferim cea mai credibilă și fiabilă cale pentru implementarea energiei nucleare”, a spus acesta.

Microreactoarele, o soluție prea scumpă?

Planul Armatei nu este lipsit de controverse. Criticii susțin că microreactoarele ar putea ajunge să coste semnificativ mai mult decât reactoarele nucleare convenționale.

Există și îngrijorări legate de riscurile specifice energiei nucleare, de la accidente până la posibilitatea unor atacuri asupra instalațiilor.

Alan J. Kuperman, profesor la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs din cadrul Universității Texas din Austin, susține că programul ar putea ajunge să sprijine indirect industria nucleară.

Acesta a acuzat Armata că folosește „resursele financiare uriașe ale armatei pentru a oferi o subvenție ascunsă” unor companii care încă nu au găsit suficienți clienți privați pentru aceste reactoare.

Chiar și reprezentanții Armatei recunosc că microreactoarele nu vor fi mai ieftine decât centralele convenționale.

„Ceea ce încercăm să facem prin Janus (...) este să stabilim cum putem reduce aceste prețuri”, a explicat Waksman.

Ce se întâmplă cu deșeurile radioactive?

Un alt punct sensibil îl reprezintă combustibilul uzat și deșeurile radioactive produse de aceste instalații.

Waksman susține că reactoarele vor putea fi oprite în siguranță în cazul unei defecțiuni și că niciun microreactor nu va fi instalat înainte ca Armata să fie convinsă că acesta poate funcționa în condiții de siguranță.

În același timp, Armata negociază cu Departamentul pentru Energie un acord prin care deșeurile radioactive să fie preluate și transportate în afara bazelor. Oficialii susțin că nu este prevăzută depozitarea pe termen lung a acestor deșeuri în instalațiile militare.

Planul vine într-un moment în care și autoritățile civile americane caută soluții pentru problema deșeurilor nucleare. Luna trecută, cinci state s-au oferit să accepte deșeuri radioactive în schimbul sprijinului federal pentru dezvoltarea unor noi instalații de producere a energiei nucleare.