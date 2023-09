Armata rusă, luată din nou prin suprindere de ucraineni. Cum a pierdut linia de apărare la care a muncit un an de zile

Trupele ucrainene au luat din nou prin suprindere Rusia, care nu se aștepta ca prima sa linie de apărare, construită cu grijă timp de mai bine de un an de zile, să fie străpunsă de forțele Kievului.

Forţele ucrainene au străpuns în mod decisiv prima linie de apărare a Rusiei în apropiere de Zaporojie, după săptămâni de deminare minuţioasă a terenului, şi se aşteaptă la o înaintare mai rapidă, pe măsură ce presează a doua linie a frontului, care este mai slabă, a declarat generalul ucrainean care conduce contraofensiva din sud, Oleksandr Tarnavski, într-un interviu pentru Observer.

Generalul de brigadă Oleksandr Tarnavski estimează că Rusia a dedicat 60% din timpul şi resursele sale pentru a construi prima linie de apărare şi doar 20% pentru a doua şi a treia linie, deoarece Moscova nu se aştepta ca forţele ucrainene să reuşească străpungerea primeia.

"Acum ne aflăm între prima şi a doua linie de apărare", a declarat Tarnavski pentru Observer. Forţele ucrainene presează de ambele părţi ale breşei şi îşi consolidează poziţia pe teritoriul cucerit în luptele recente, a explicat generalul.

"În centrul ofensivei, finalizăm acum distrugerea unităţilor inamice care oferă acoperire pentru retragerea trupelor ruseşti în spatele celei de-a doua linii defensive a acestora", a detaliat el.

Geniștii ucraineni au deminat noaptea terenurile minate de invadatorii ruși

Un vast câmp minat a ţinut blocate trupele ucrainene timp de săptămâni, dar geniştii de infanterie au curăţat încet, pe jos, o rută de asalt.

Trupele ruse din spatele liniei de front "au stat şi au aşteptat armata ucraineană", eliminând vehiculele cu obuze şi drone, a spus el. Însă, după ce bariera minată a fost străpunsă, ruşii au fost forţaţi să facă manevre, iar ucrainenii s-au întors în tancuri şi în alte vehicule blindate.

Ca un semn că Moscova simte presiunea, aceasta a redistribuit trupe în zonă aduncându-le de pe alte linii de front din interiorul Ucrainei ocupate - Herson la vest şi Lîman la nord-est - şi, de asemenea, din interiorul Rusiei, a mai spus generalul ucrainean.

"Inamicul îşi aduce rezerve, nu doar din Ucraina, ci şi din Rusia. Dar, mai devreme sau mai târziu, ruşii vor rămâne fără toţi soldaţii cei mai buni. Acest lucru ne va da un impuls pentru a ataca mai mult şi mai repede", a declarat Tarnavski. "Totul este în faţa noastră", a adăugat generalul.

Specialist în tancuri, Tarnavski şi-a construit un palmares impresionant în lupta cu trupele ruseşti de când acestea au trecut graniţele ţării în 2022. În septembrie anul trecut, el a fost numit comandant al trupelor care luptă pentru eliberarea oraşului Herson, iar două luni mai târziu, oraşul a fost eliberat, notează săptămânalul britanic.

”Rușii nu credeau că ucrainenii vor trece de această linie de apărare”

Existau speranţe pentru un progres rapid în contraofensiva de vară, care urmăreşte să coboare spre Marea Azov, izolând trupele ruseşti din Herson şi Crimeea ocupată şi tăindu-le liniile de aprovizionare. Însă, contrar aşteptărilor, contraofensiva a stagnat luni de zile, cu victime în creştere şi linii de front aparent statice, alimentând nemulţumirea şi criticile în capitalele occidentale care au furnizat arme şi pregătire, scrie Observer.

Tarnavski nu este de acord cu aceste critici, spunând că preferă să judece o treabă atunci când este terminată, dar a mulţumit Marii Britanii şi altor aliaţi pentru sprijinul acordat în ceea ce priveşte instruirea şi armele, inclusiv pentru tancurile Challenger, care sunt deja pe teren.

"Când am început contraofensiva, am petrecut mai mult timp decât ne aşteptam pentru deminarea teritoriilor", a recunoscut el. "Din păcate, evacuarea răniţilor ne-a fost dificilă. Şi acest lucru a complicat, de asemenea, înaintarea noastră. În opinia mea, ruşii nu credeau că ucrainenii vor trece de această linie de apărare. Ei se pregătiseră timp de peste un an. Au făcut totul pentru a se asigura că această zonă a fost bine pregătită", a explicat generalul.

A doua linie de apărare rusă e mult mai slabă

Trupele ruseşti şi-au făcut adăposturi de beton în spatele unor capcane antitanc şi dincolo de un câmp minat atât de plin de explozibili şi atât de expus, încât orice vehicul - de deminare sau de asalt - care se apropia de zonă era bombardat puternic din poziţii fixe şi întărite, a relatat Tarnavski.

Dar ucrainenii, care au surprins în repetate rânduri lumea prin succesul lor în faţa puterii militare ruseşti, au continuat să avanseze. Forţele de infanterie au ieşit pe timp de noapte pentru a curăţa - cu greu - minele şi a face un coridor, deplasându-se metru cu metru în întuneric, a povestit generalul.

"De îndată ce apărea acolo vreun echipament, ruşii începeau imediat să tragă în el şi să-l distrugă. De aceea, deminarea a fost efectuată numai de infanterie şi numai noaptea", a arătat Tarnavski.

Acum, după ce câmpul minat a fost străpuns, ruşii au pierdut o mare parte din avantajul pe care îl aveau. "Există o diferenţă foarte mare între prima şi a doua linie de apărare", a declarat Tarnavski. A doua linie nu este la fel de bine construită, astfel că ucrainenii îşi pot folosi vehiculele, deşi încă există câmpuri minate. Forţele ruseşti operează în continuare în această zonă, dar ele sunt dispuse mai degrabă "în petice" decât într-un cordon defensiv unitar, a explicat generalul.

Ucraina anunță și alte surprize pentru Moscova

Când a fost întrebat despre progresul lent în ceea ce priveşte străpungerea liniilor ruseşti într-o altă ofensivă, mai la est, de-a lungul liniei defensive a inamicului, el a spus că aceasta are alte obiective şi a adăugat că Ucraina pregăteşte şi alte ofensive surpriză pentru a secătui forţele Moscovei.

"Pentru a avea succes într-o direcţie, trebuie întotdeauna să induci inamicul în eroare. Scopul principal al (ofensivei din apropierea) satului Velika Novosilka a avut un alt scop", a declarat Tarnavski.

El a refuzat să se pronunţe cu privire la termenele pentru atingerea unor obiective mari, cum ar fi Melitopol sau zona de coastă de la Marea Azov, dar a declarat că luptele vor continua.

Progresul militar lent din timpul verii le-a dat argumente celor din capitalele occidentale care au cerut negocieri cu Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului. Această poziţie a fost respinsă cu înverşunare în Ucraina, unde mulţi, inclusiv preşedintele, consideră că doar o înfrângere totală a Rusiei va preveni o nouă invazie. Orice înţelegere care ar recompensa Moscova pentru utilizarea forţei i-ar da acesteia motive să încerce din nou în viitor, spun ucrainenii. "Dacă ne oprim din înaintare, inamicul va aduna noi forţe şi se va întări. Vom ajunge la graniţele din 1991 ale Ucrainei. Nu vrem să ne vedem copiii şi chiar nepoţii luptând împotriva ruşilor. Şi cine îi poate opri? Doar noi", spune generalul Tarnavski.

El este comandantul grupului operaţional şi strategic al forţelor Tavria, numite aşa după regiunea istorică ce includea Crimeea.

"Cu cât ne apropiem de victorie, cu atât este mai greu. De ce? Pentru că, din păcate, îi pierdem pe cei mai puternici şi pe cei mai buni. Aşa că acum trebuie să ne concentrăm pe anumite zone şi să ne terminăm treaba. Nu contează cât de greu este pentru noi toţi", a declarat el.

