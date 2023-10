Armata lui Putin, făcută șah-mat de „Operațiunea Libelula” lansată de Ucraina. „Este cel mai grav atac” | VIDEO

Atacurile au avut loc în Berdiansk, un oraş ocupat din regiunea sudică Zaporojie, şi la un aerodrom din Luhansk, oraş ocupat din estul Ucrainei.

Forţele speciale au reuşit, de asemenea, să avarieze cu succes pistele de aterizare ale aerodromurilor, a declarat Ucraina, menţionând că acţiunea a purtat numele de "Operaţiunea Libelula".

"Depozitul de muniţii din Berdiansk a fost detonat în jurul orei 4 a.m. Expoziile din Luhansk au continuat până la ora 11 a.m. Pierderile în efectivele inamicului se ridică la zeci de morţi şi răniţi. Cadavrele sunt încă scoase de sub dărâmături", au precizat Forţele ucrainene pentru operaţiuni speciale într-un comunicat, potrivit News.ro.

New video from Berdyansk airfield last night. pic.twitter.com/LEbrBk08Cq — Angry Cossack (@auto_glam) October 17, 2023

"Există pierderi atât în oameni, cât şi în echipamente"

Într-o declaraţie anterioară, Statul Major al armatei ucrainene raportase că au fost distruse doar două elicoptere şi un depozit de muniţii.

Numărul actualizat al aeronavelor distruse explică însă consternarea bloggerilor militari ruşi pro-război care au descris deja ultimul atac ca fiind unul dintre cele mai grave contraatacuri ale Ucrainei. "Dacă nu cumva cel mai grav. Există pierderi atât în oameni, cât şi în echipamente", a precizat marţi canalul Telegram Fighterbomber, despre care se spune că are legătură cu Ilia Tumanov, căpitan al forţelor aeriene ruse.

