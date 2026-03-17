Răspunzând la o întrebare adresată într-o conferinţă de presă, generalul de brigadă Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei, a declarat: „Îi lovim pe toţi liderii regimului, aşa cum s-a văzut în ultima zi”, referindu-se la uciderea înaltului oficial iranian Ali Larijani şi a comandantului Basij, Gholamreza Soleimani, potrivit Times of Israel.

„În ceea ce-l priveşte pe Mojtaba Khamenei, nu îi cunoaştem soarta. Nu avem veşti despre el, nu-l vedem, dar vă pot spune un lucru: vom continua, aşa cum am demonstrat, să-i urmărim pe toţi cei care reprezintă o ameninţare pentru statul Israel sau ridică mâna împotriva lui”, a promis Defrin.

„El nu este imun. Îl vom urmări, îl vom găsi şi îl vom neutraliza”, a adaugat generalul.