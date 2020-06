Arestați pentru că au ironizat moartea lui George Floyd pe o rețea socială

”Brutalitatea poliției” a fost mesajul transmis de tineri, care au parodiat arestarea în urma căreia George Floyd și-a pierdut viața.

În clip, unul dintre ei stă cu genunchiul pe gâtul unui alt tânăr, care este întins pe jos în timp ce ține o sticlă de băutură în mână. Poliția din Northumbria a confirmat anchetarea a trei tineri.

