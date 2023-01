Apel la înrolare în armată către bărbații din Belarus. Mesajul apărut pe un panou dintr-o stație de autobuz | VIDEO

Pe de altă parte, marina rusă trimite cea mai modernă navă de luptă în misiune în oceanele Atlantic și Indian și, în cele din urmă, în Marea Mediterană.

Fregata „Amiral Gorșkov” a plecat de la baza Flotei de Nord din Marea Barents, echipată cu temutele rachete hipersonice Zircon.

Igor Krohmal, comandantul fregatei: „Nava a fost încărcată cu focoase pentru rachetele Zircon și Kalibr, echipamente de apărare aeriană, torpile și artilerie. Echipajul navei este pregătit să îndeplinească sarcinile serviciului de luptă”.

Sergei Shoigu, ministrul rus al Apărării: „Această navă, înarmată cu rachete Zircon, este capabilă să aplice lovituri precise și puternice inamicului aflat pe mare sau pe uscat. Caracteristica rachetelor hipersonice este capacitatea lor de a evita orice sistem modern și avansat de apărare antirachetă”.

Misiunea navei ar fi „menținerea stabilității regionale”. Însuși Vladimir Putin a asistat, prin videoconferință, la ceremonia de intrare a navei în serviciul de luptă. Despre rachetele hipersonice Zircon, liderul de la Kremlin spunea anul trecut că pot atinge o viteză de nouă ori mai mare decât a sunetului și au o rază de acțiune de peste 1.000 de kilometri.

Pe de altă parte, potrivit șefului Serviciilor de Informații Militare de la Kiev, pe viitor, atacurile ar putea deveni „din ce în ce mai profunde” în interiorul Rusiei. Într-un interviu acordat unui post de televiziune american, oficialul ucrainean a făcut și alte declarații surprinzătoare.

Prezentatoare ABC News: Este Putin bolnav în fază terminală?

Kirilo Budanov, șeful serviciului militar de informații al Ucrainei: „Desigur”.

Prezentatoare: Este?

Kirilo Budanov, șeful serviciului militar de informații al Ucrainei: „Da! E bolnav de foarte mult timp”.

Prezentatoare: De ce boală suferă? E vorba de cancer?

Kirilo Budanov, șeful serviciului militar de informații al Ucrainei: „Da, noi credem că este cancer”.

Prezentatoare: Ce vă face să credeți că e bolnav?

Kirilo Budanov, șeful serviciului militar de informații al Ucrainei: „Răspunsul e simplu: știm sigur acest lucru”.

Prezentatoare: Știți sigur, aveți dovezi?

Kirilo Budanov, șeful serviciului militar de informații al Ucrainei: „Avem surse umane”.

Prezentatoare: Surse umane, apropiate de Putin?

Kirilo Budanov, șeful serviciului militar de informații al Ucrainei: „Da”.

Între timp, în Ucraina, rușii au lovit orașul Nikopol, avariind locuințe, o conductă de gaz și rețeaua electrică. Bombardamente cu victime au fost și în partea ocupată de trupele Kremlinului în regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei.

În prezent, Rusia își concentrează acțiunile ofensive pe frontul din estul Ucrainei, către orașele Bahmut, Lîman și Avdiivka.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național pentru Securitate al SUA: „Trebuie să ne așteptăm ca astfel de lupte să continue o perioadă destul de lungă, motiv pentru care continuăm să oferim asistență de securitate Ucrainei. Ne veți vedea făcând asta, din nou, în zilele și săptămânile următoare”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Vom primi mai multe vehicule blindate, inclusiv tancuri, de fabricație franceză”.

În schimb, pe rețelele sociale circulă o înregistrare video filmată într-o stație de autobuz din Belarus. Pe panoul electronic curge un mesaj prin care bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani sunt îndemnați să se îndrepte spre biroul local de înrolare. Potrivit anunțului, oamenii trebuie să meargă în locația respectivă pentru a-și „clarifica datele”, fără a oferi alte informații.

In Belarusian Barysau, on the bus station, the ticker says, "All male citizens from 18 to 60 years of age should come to the military commissariat to clarify their data."

Our activists keep collecting information about the possible dragging of Belarusians into the war. pic.twitter.com/t5xK8fjI88