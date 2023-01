Rogozin i-a trimis ambasadorului francez în Rusia fragment de obuz care l-a rănit pe frontul ucrainean | FOTO

Dmitri Rogozin (foto articol), fost vicepremier al Rusiei și șef al Roscosmos, a trimis ambasadorului Franței în Federația Rusă, Pierre Levy, un fragment din armamentul francez de artilerie autopropulsată Caesar de 155 mm care l-a rănit, cerându-i să transfere acest fragment de obuz președintelui francez Emmanuel Macron.

"În acest plic, împreună cu scrisoarea mea, vedeți un fragment dintr-un obuz tras de o montură de artilerie autopropulsată franceză Caesar de 155 mm. Mi-a străpuns umărul drept și s-a blocat în a cincea vertebră cervicală la doar un milimetru distanță de a mă ucide sau de a mă face imobilizat invalid. Și vă cer să îi înmânați fragmentul tăiat de chirurgi din coloana mea vertebrală președintelui francez Emmanuel Macron", a scris Rogozin într-o scrisoare de însoțire, al cărei text l-a publicat pe canalul său Telegram.

Dmitry #Rogozin sent the shrapnel recovered from his body and an angry letter to the #French ambassador.

It is alleged that he had been shot by a French Caesar howitzer. pic.twitter.com/aOFbGcqyUa