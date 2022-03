Angajații unei televiziuni din Rusia au demisionat în direct, după ce au spus ”nu războiului”

Potrivit Inews, este vorba despre postul TV rusesc Dozhd, care a anunțat joi că își suspendă operațiunile după ce a fost amenințat cu închiderea de către autoritățile ruse.

Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Rusia, Roskomnadzor, a ordonat canalelor media să elimine știrile care descriu conflictul din Ucraina drept „asalt, invazie sau declarație de război”, pentru că, altfel, riscă blocarea sau amendarea.

Astfel, întregul personal al canalului TV Dozhd a demisionat în direct, în timp ce Natalia Sindeieva, unul dintre fondatorii postului, a declarat „nu războiului” în ultima sa emisiune.

The Entire staff of the Russian TV channel "the rain" resigned during a live stream with last words: "no war" and then played "swan lake" ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed)