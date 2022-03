VIDEO. Zelenski îi roagă pe europeni să susțină Ucraina: ”Aş vrea să ieşiţi pe străzi”

Potrivit News.ro, după ce şi-a spus mesajul, Zelenski a fost ovaţionat de manifestanţi.

Președintele de la Kiev a îndemnat Europa să fie alături de Ucraina şi a ţinut momente de reculegere în memoria celor căzuţi în luptă.

“Fac un apel către voi să nu fiţi tăcuţi. Aş vrea să ieşiţi pe străzi şi să susţineţi Ucraina, să susţineţi eforturile noastre şi să ne susţineţi lupta, pentru că dacă Ucraina nu va rezista, Europa nu va rezista. Dacă vom cădea noi, veţi cădea voi. Astfel că vă rog, nu fiţi tăcuţi, nu ignoraţi asta. Ieşiţi şi susţineţi Ucraina atât cât puteţi... Şi dacă noi câştigăm, şi sunt sigur că o să câştigăm, aceasta va fi victoria întregii lumi democratice. Va fi victoria libertăţii noastre. Va fi victoria luminii asupra întunericului, a libertăţii împotriva sclaviei. Dacă vom câştiga, vom deveni înfloritori ca Europa şi Europa va înflori mai mult ca niciodată după această victorie magnifică. Glorie Ucrainei!”, a spus Volodimir Zelenski.

Discursul preşedintelui ucrainean a fost întâmpinat cu ovaţii de manifestanţii din oraşele cărora li s-a adresat direct Zelenski.

~ Zelensky is a Rockstar!! ~

Volodymyr Zelensky addressed tens of thousands of Georgians via Zoom who gathered to support Ukraine! pic.twitter.com/USQAMGOjgA