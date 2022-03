Manifestație uriașă față de invadarea Ucrainei, la Praga. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă

Mulţi participanţi purtau steagurile galben-albastre ale Ucrainei pe măsură ce se adunau vineri seară în Piaţa Wenceslas din centrul oraşului.

"Dacă va cădea Ucraina, va cădea toată Europa", a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video, potrivit Agerpres.

Printre persoanele care au luat cuvântul la miting s-au numărat actori şi foşti disidenţi.

Tomas Halik, preotul catolic şi laureat al Premiului Templeton, a afirmat că preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski merită să i se acorde Premiul Nobel pentru Pace anul acesta.

Halik a amintit, de asemenea, de invadarea Cehoslovaciei de către statele din Pactul de la Varşovia în august 1968, spunând că ocupaţia sovietică care a urmat a provocat o "distrugere culturală şi morală".

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat, vineri, prin Zoom, manifestanţilor din mai multe oraşe europene – Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava, Praga, Lyon, Paris - care şi-au arătat susţinerea faţă de Ucraina. După ce şi-a spus mesajul, Zelenski a fost ovaţionat de manifestanţi.

Zelenski a îndemnat Europa să fie alături de Ucraina şi a ţinut momente de reculegere în memoria celor căzuţi în luptă, potrivit News.ro.

