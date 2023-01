Americanul care a atacat cu o macetă polițiști de Anul Nou la New York voia un jihad: Am vrut să omor, am strigat Allah Akbar

YouTube/ ABC News

Un american radicalizat în vârstă de 19 ani care a atacat poliţişti cu o macetă în noaptea de Anul Nou la New York şi a vrut să comită un atac jihadist, a fost plasat în arest miercuri după ce a fost pus sub acuzare, a indicat o sursă judiciară.