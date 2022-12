Proteste la Paris în jurul scenei atacului armat. Ministru de Interne: „Evident că a vrut să atace străinii”

Activişti kurzi au exercitat presiuni asupra forţelor de ordine, care au replicat cu gaze lacrimogene în marja unei intervenţii a ministrului francez de Interne Gérald Darmanin.

Cetăţeni kurzi, adunaţi în faţa unui cordon de poliţie, care securizează locul crimei, în urma atacului armat soldat cu trei morţi, au exercitat treptat presiuni, în momentul în care Gérald Darmanin făcea declaraţii la faţa locului.

Un foc de cauciucuri a fost aprins.

Numeroşi manifestanţi strigau împotriva regimului turcf al lui Recep Tayyip Erdogan.terorist

”Erdogan, asasin!” şi ”Erdogan terorist!”, strigau kurzii, care au atacat poliţia franceză.

Trupe de poliţie pe motocicletă au sosit la faţa locului.

Gérald Darmanin, ministrul de Interne francez a declarat că „motivațiile exacte ale ucigașului” nu sunt cunoscute deocamdată, a indicat totuși că presupusul trăgător „a acționat evident singur”.

„Nu este sigur că ucigașul care a vrut să-i ucidă pe acești oameni a făcut-o special pentru kurzi. Evident, a vrut să meargă după străini”, a spus el.

4- Today’s #Paris shooting of a Kurdish community centre that killed three Kurdish activists so far.

Yet, the European countries, instead of punishing the perpetrators, attack the Kurdish people who are peacefully protesting the brutalities against the #Kurds. pic.twitter.com/uuelp9FE9b