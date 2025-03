Ambasadorul Ucrainei: Rusia va continua să fie o ameninţare. Vom face paşii necesari pentru dezvoltarea infrastructurii

El a participat la lansarea documentului "Triunghiul România - Moldova - Ucraina. Un cadru pentru o conectivitate regională sporită", care analizează unele dintre beneficiile pe termen scurt şi lung pe care România le-ar putea obţine prin accelerarea consolidării cooperării regionale cu Ucraina şi Republica Moldova.

"Ucraina are cea mai mare graniţă cu o ţară UE – cu România, de peste 600 de kilometri. Avem o graniţă lungă, dar punctele de trecere a frontierei rămân puţine, iar infrastructura trebuie modernizată. Salut faptul că Guvernele noastre au pus accent pe dezvoltarea infrastructurii şi acesta a fost unul dintre rezultatele şedinţei comune a Guvernelor Ucrainei şi României din 2023, de la Kiev", a spus diplomatul.

Noi puncte de frontieră și proiecte de conectivitate

El a remarcat reacţia regională privind războiul din ţara sa şi a amintit că, în ultimii trei ani, de la începerea invaziei ruse, între România şi Ucraina au fost deschise încă două puncte de frontieră, fiind iniţiat şi proiectul podului Orlivka - Isaccea peste Dunăre, de care va beneficia şi Republica Moldova.

"Domeniul energetic este factor decisiv pentru stabilitatea naţională, dar şi privind diversificarea resurselor şi implicit renunţarea la dependenţa de Rusia în acest domeniu", a arătat Prokopciuk. Potrivit ambasadorului, Rusia foloseşte domeniul energetic drept "instrument de şantaj".

Importanța cooperării strategice dintre România, Moldova și Ucraina

Prezent la eveniment, analistul Radu Magdin, CEO Smartlink Communications, a susţinut că este "foarte important" pentru România, Moldova şi Ucraina să aibă opţiuni într-o varietate de domenii.

"Ne-am redescoperit unii pe alţii, la bine şi la rău, în ultimii trei ani, dar sunt multe lucruri de făcut, strategic, în ceea ce priveşte infrastructura critică", a transmis el.

Angela Grămadă, preşedinta Asociaţiei Experts for Security and Global Affairs, a subliniat importanţa solidarităţii. "Nu avem doar o graniţă de 600 de kilometri cu Ucraina, avem şi Rusia foarte aproape de graniţe, aşa că este important să susţinem Ucraina şi să facem tot posibilul pentru a crea stabilitate în regiune", a punctat ea.

Percepția susținerii României față de Ucraina

Grămadă şi-a amintit că, în urmă cu trei ani, jurnalişti ucraineni o întrebau de ce nu susţine România ţara lor.

"Am fost foarte confuză, deoarece ştiam că MAE român, autorităţile române fac multe eforturi, dar nu comunicau. Nu vorbesc în numele lor, pentru că nu am toate detaliile. Am început să cercetez ce se întâmpla în culise, ce se întâmplă în cadrul relaţiei România - Republica Moldova, în relaţia cu Ucraina, cum creăm această zonă de susţinere pentru poporul ucrainean", a afirmat experta.

Ea a evidenţiat că "Triunghiul România-Moldova-Ucraina. Un cadru pentru o conectivitate regională sporită" nu este un document despre cum să se facă afaceri, în stilul tradiţional, cu Ucraina: "Este despre cum să devenim noi înşine mai siguri şi despre cum să avem un viitor sigur, cum să creăm oportunităţi pentru generaţiile viitoare".

