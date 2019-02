Alertă pe Aeroportul din Dubai, din cauza unei drone. Zborurile, suspendate temporar

Suspendarea decolărilor a fost în vigoare în intervalul 10:13-10:45 ora locală (06:13-06:45 GMT), după care zborurile au putut fi reluate, potrivit unui purtător de cuvânt citat de Reuters, informează Agerpres.

Stopping flights at Dubai International Airport due to the activity of Drones. #Dubaiairport #Dubai pic.twitter.com/6BDaSL4WCs

Aeroportul din Dubai, hub pentru companiile aeriene Emirates şi flydubai, este cel mai tranzitat din întreaga lume. El a deservit 81,4 milioane de pasageri în primele 11 luni ale anului trecut.

Directorul general al Autorităţii aviaţiei civile din Emiratele Arabe Unite, Saif Mohammed al-Suwaidi, a declarat că în această ţară amenzile sunt severe în cazul activităţii neautorizate a dronelor.

Problema dronelor care interferează cu traficul aerian a devenit mai stringentă în urma prezenţei unor drone în apropierea mai multor aeroporturi din Marea Britanie şi SUA.

În luna ianuarie, zborurile de pe aeroportul londonez Heathrow au fost oprite pentru o oră după ce a fost semnalată prezenţa unei drone în apropiere. De asemenea, din aceeaşi cauză au fost oprite temporar aterizările la aeroportul Newark Liberty International din New Jersey.

Dubai Airports confirms that operations at Dubai International are back to normal after less than 30 minutes of delay due to unauthorized drone activity.