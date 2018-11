Alertă la cel mai mare spital militar din SUA. Este căutat un atacator activ

La locul incidentului au fost trimise echipaje de poliție, însă informația nu s-a confirmat încă, informează RT.

My best friend said they’re coming into her building. Active shooter situation at Walter Reed pic.twitter.com/ExwuOWQbws

„Sunt la Centrul Medical Walter Reed din Bethseda, unde ni s-a spus că este un atacator activ. Sunt în siguranță într-o sală de conferințe, cu aproximativ 40 de persoane”, a scris pe Twitter congresmanul Dutch Ruppersberger.

Inside Walter Reed right now after the active shooter announcement. Was looking on Twitter for news and it's filled with people questioning the safety of their loved ones. Building 19 in lockdown. Haven't heard any shots. Multiple agencies responding. Hopefully false alarm. pic.twitter.com/xNDKyEuN56