Explozie și incendiu lângă aeroportul Heathrow din Londra. VIDEO ȘI FOTO

Incendiul a izbucnit în spatele unor locuințe, punând în pericol atât casele, cât și natura.

Unii localnici au spus pe rețelele de socializare că au auzit „o explozie” în zonă în după-amiaza de duminică, potrivit Metro.

Imaginile de la fața locului arată flăcări uriașe în grădinile localnicilor, care au determinat 44 de oameni să sune la serviciul de pompieri din Londra în jurul orei 16:35 (ora 18:35 în România).

Fumul provocat de incendiul de lângă aeroportul Heathrow a putut fi văzut din avion

Istoricul Robert Harris a văzut fumul în aer dintr-un avion în care a ajuns la Heathrow.

Postând imagini online, el a spus: „Aterizez la Heathrow chiar înainte de ora 17 astăzi. Câmpurile pârjolite. Focul!”

Not sure what’s happening in west london near heathrow but landed in London to what looks like a brush fire. pic.twitter.com/8VMo5P0cem — Anousha (@anoushasakoui) August 7, 2022

O altă persoană a spus pe rețelele de socializare: „Tocmai am auzit ceva care a explodat”.

„Am auzit o bubuitură masivă, ca o bombă”

O a treia persoană a adăugat: „Eu și tatăl meu am auzit o bubuitură masivă, aproape ca o bombă sau o explozie”.

BREAKING A fire is reported again near London Heathrow Airport https://t.co/ozCNYkcqly pic.twitter.com/mHzqdg5prT — AIRLIVE (@airlivenet) August 7, 2022

Ce spun pompierii și poliția din Londra despre incendiu

Un purtător de cuvânt al Brigăzii de pompieri din Londra a spus: „Cauza incendiului nu este cunoscută în acest stadiu”.

Poliția Metropolitană este implicată și a sfătuit oamenii să evite zona.

Firefighters are tackling this blaze in #Feltham Trees, undergrowth and decking at the rear of properties on Hereford Road are alight © @Cornish_miss78 https://t.co/fPj9WXCKZq pic.twitter.com/M6HdgVDLgM — London Fire Brigade (@LondonFire) August 7, 2022

My dad's and brothers garden on Hereford Rd ???? pic.twitter.com/fZiO7hUaHS — chelseagirl london ???????????????? (@Dannii_Chels) August 7, 2022

