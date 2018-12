Alertă de tsunami în Filipine, după un cutremur de 7 pe Richter

Seismul s-a produs la sud-vest de oraşul Davao, la 59 km adâncime, potrivit USGS, care a estimat iniţial magnitudinea seismului la 7,2. Ulterior, a fost revizuit la 6,9, iar ulterior la 7, potrivit Institutului Geologic American (USGS), citat CNN.

7.1 magnitude earthquake, 182 km SE from General Santos, Phillipines. 29/12/18 04:39:08 AM at epicenter (50 mins ago,Depth 10 km)https://t.co/OLNUr07ql2 pic.twitter.com/x2fC8hA5J4