Alegeri SUA. Analist politic: "America a devenit acum ca o ciorbă care a dat în foc. Unii și-au dorit ca Trump să moară"

John Florescu, producător de televiziune, analist politic și fost director de comunicare al Partidului Democrat, a declarat pentru Știrile Pro TV că Statele Unite au devenit “ca o ciorbă care a dat în foc” înaintea alegerilor din 3 noiembrie.

Florescu spune că numărul mare de americani care a votat anticipat, care ar putea duce la cea mai mare prezență la vot din ultima sută de ani, este de fapt un fel de referendum despre Donald Trump: oamenii fie în iubesc, fie îl urăsc.

Producătorul de televiziune spune că mulți oameni și-au dorit ca Donald Trump să moară de Covid-19.

"Donald Trump a fost bolnav de Covid-19 în urmă cu câteva săptămâni, iar unii și-au dorit ca el să moară. Oamenii sunt nemulțumiți: nu mai sunt joburi, există violență, America a devenit acum ca o ciorbă care a dat în foc, este o atmosferă tristă și explozivă", a explicat producătorul american de televiziune.

Întrebat dacă americanii sunt interesați la aceste alegeri de epidemia de coronavirus, economia țării, politica internationala sau scandalurile în care e implicat Donald Trump, John Florescu a răspuns: "Este lipsa joburilor, dar și coronavirusul care este acum prezent în viața americanilor".

Potrivit analistului politic, Trump se bucură de sprijinul muncitorilor și al celor care locuiesc în centrul Statelor Unite, în timp ce pe Biden îl sprijină femeile, cei cu studii, comunitatea celor de culoare și cei de pe coasta de Vest și Est.

În cazul în care Biden va deveni președinte, analistul politic speră ca Statele Unite să devină o țară mai liniștită, mai organizată și care va recăpăta toleranța și decența pe care a pierdut-o în perioada în care Trump a fost președinte.

"În situația în care Trump va rămâne la Casa Albă, situația nu se va schimba în Statele Unite, continuând să fie la fel de tensionată", a mai spus Florescu.

Veteranul politicii americane, Joe Biden, speră să îl trimită pe Donald Trump acasă. Este a treia încercare prezidențială a democratului, pe umerii căruia apasă misiunea copleșitoare de a frâna decăderea democrației americane

După aproape 50 de ani în serviciul public, ca senator, și de două ori vicepreședinte al țării, Joe Biden promite să respecte moștenirea lui Barack Obama și să unească țara în aceste vremuri tulburi. Dacă va câștiga alegerile de mâine, Biden va deveni și cel mai bătrân președinte ales al Statelor Unite. Are 78 de ani.

Joe Biden, la 2 iunie 1987: "Jur pe Dumnezeu că eu cred că o să fiu viitorul președinte al Statelor Unite. Mă jur!"

Joe Biden: "Știu cât de crudă și nedreaptă poate fi viața uneori. Cea mai bună cale de a depăși durerea, pierderea și doliul este să-ți găsești un scop în viață".

Biden și-a pierdut soția și fiica într-un accident

În copilărie și adolescență, Joseph Robinette Biden Jr. se bâlbâia. A scapăt de necaz în tinerețe, chiar ținând discursuri. Și erau atât de convingătoare încât la nici 29 de ani a obținut primul sau mandat de senator la Washington.

În 1972, la câteva săptămâni după ce câștigase mandatul, și-a pierdut soția, Neilia, și pe fetița lor de doar un an, într-un accident teribil, în care și cei doi băieți mai mari, Beau și Hunter, au fost grav răniți. A depus jurământul de senator în rezerva de spital a celor doi băieți supraviețuitori.

Joe Biden: "Am refuzat să văd carcasa mașinii. Nu pot să văd aceste poze nici acum. Le-a luat 2 ore și jumătate să-mi scoată baieții dintre fiare. Unul dintre ei era pe bancheta din spate peste surioara lui care murise, iar celălalt peste mama lui moartă. Voi (paramedicii) le-ați salvat viețile".

În iunie 2015, Beau Biden a murit de cancer cerebral, la numai 46 de ani, pe când era privit drept o stea în ascensiune a Partidului Democrat, urmând să candideze pentru funcția de guvernator al statului Delaware. Din cauza acestor tragedii de familie, sistemul de sănătate este o chestiune personală pentru Biden.

Joe Biden, la 23 martie 2010: "Asta chiar e mare scofală!"

De șase ori senator de Delaware, începând din 1972, Joe Biden își pune în lumina vasta experiență și se descrie drept mana sigura, ghidul de încredere în vremuri nesigure. Crede cu tărie în deschiderea către republicani și, ca fost președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Senatului, vorbește cu însuflețire despre rolul Americii de lider pe scena globală.

La capitolul tinichele, figurează susținerea unei legi din 1994, pe care acum stanga americana o consideră responsabila de încarcerarea în masă și sentințele îndelungate.

Biden își reproșează, de asemenea, că a permis ca femeia care îl acuzase de hărțuire sexuală pe judecătorul Clarence Thomas, nominalizat pentru Curtea Supremă, să fie audiata și pusă la zid de o comisie senatorială exclusiv masculina.

Prima sa încercare prezidențială datează din 1988, dar a renunțat încă dinainte de alegerile primare din cauza unui scandal de plagiat. Citase dintr-o declarație a liderului laburist britanic Neil Kinnock, fară să-i atribuie spusele.

Joe Biden, la 23 septembrie 1987: "Am decis să-mi retrag candidatura la președinția SUA. Vor mai fi și alte campanii și nu le voi rata. Vor mai fi ocazii, alte locuri, alte vremuri, și voi fi acolo!"

Curând după retragere, Joe Biden a suferit 2 anevrisme, iar medicii i-au spus că o campanie electorala l-ar fi putut răpune.

A doua tentativa, în 2008, s-a oprit după alegerile primare din Iowa, când a obținut sub 1% din voturi. Ulterior, Barack Obama i-a propus să facă echipa împreună.

23 august 2008

Barack Obama: "Dați-mi voie să vi-l prezint pe viitorul președinte.... viitorul vice-președinte al SUA, Joe Biden!"

În ianuarie 2009 , Joe Biden devenea cel de-al 47-lea vicepreședinte al SUA.

Lenny Steinhorn, American University: Joe Biden a fost cu adevărat mâna dreapta a președintelui Obama. Când se impunea luarea unor decizii, cu el se consulta președintele.

Barack Obama, președintele SUA: "Cel mai bun vice-președinte pe care l-am văzut, Joe Biden! Dăm și Internetului o ultimă ocazie de a vorbi despre camaraderia noastră romantică".

Și-a anunțat a treia candidatura la președinție în 2019, la 2 ani după ce părăsise Casa Alba. În acest timp, Joe Biden și soția lui Jill au lansat Inițiativa "Biden pentru prevenirea, detectarea, diagnosticare cancerului și cercetări în domeniul cancerului".

Nici nu începuse bine campania, și candidatul a fost acuzat de interacțiuni neprotrivite cu diverse colaboratoare din trecut. Altfel spus, de atitudine din cale-afara de…prietenoasă. Biden a negat orice atingeri deplasate, dar a adăugat că înțelege că normele sociale s-au schimbat.

Joe Biden: "Am înțeles. Le aud spusele. O să fiu mult mai atent".

A intrat în cursa drept favorit, dar, inițial, în alegerile primare din Iowa și New Hampshire, a suferit înfrângeri usturătoare. A revenit însă, preluând controlul de Super Tuesday.

Los Angeles 3 martie 2020

Joe Biden: "Sunt aici să raportez: suntem vii după Super Tuesday!... Și, puteți să fiți siguri, campania noastră îl vă trimite pe Donald Trump să-și facă bagajele, campania noastră își ia zborul! Veniți alături de noi!"

De-a lungul campaniei a fost susținut de soția lui Jill, care îi e alaturi de peste 40 de ani.

Cum și-a cunoscut Joe Biden actuala soție



18 august 2020

Biden: Fratele meu mi-a spus că știe o femeie, crede că mi-ar plăcea. Am sunat-o, dar ea avea o întâlnire în seara aia.

Mi-a zis: „N-ai putea să-ți anulezi întâlnirea?”

Așa e. Și tu ce-ai făcut?

L-am sunat pe tip și i-am zis că am un prieten din alt oraă în vizită și am ieșit cu Joe.

Aveam 30 de ani, eram senator și văduv. Nu mai eram... activ pe scena romantică dar, când am întâlnit-o pe Jill, m-am îndrăgostit instantaneu.

Sunt al ei de atunci. Și băieții mei s-au topit după Jill. Mă spălam pe dinți într-o dimineață, când au venit alergând și mi-au zis: „Tata, noi credem că ar fi timpul să o luam pe Jill de nevasta!” Jur c-așa au zis. Am cerut-o de vreo 5 ori..

Nu era vorba doar de inima mea, îi iubeam așa de mult pe băieți și voiam să fiu sigură că vă fi pentru totdeauna.

Ea ne-a repus pe picioare, mi-a redat viața, ne-a redat familia. Am fost crescuți să prețuim aceleași valori.

Joe și Jill Biden au împreună o fiica, pe Ashley.

Wilmington, Delaware, 21 august 2020

Joe Biden: "Dacă acum sunt un candidat democrat, voi fi un președinte american!".