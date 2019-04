Actor din "T2 Trainspotting", împușcat mortal în plină stradă. Anunțul poliției. VIDEO

Poliţiştii au declarat că au fost chemaţi pe Chester Street din zona West End în jurul orei 20:00, unde au găsit un bărbat care suferise răni grave.

Potrivit unui martor, actorul a fost împușcat în cap.

"Moartea sa este tratată ca suspectă şi ancheta continuă. Oricine crede că are informaţii relevante trebuie să contacteze poliţia imediat", a indicat poliţia scoţiană, informează Agerpres.

Edinburgh shooting: Trainspotting 2 star Bradley Welsh gunned down in street: Bradley Welsh, who played gangland kingpin Doyle in T2, is dead after suffering 'serious wounds to the head' https://t.co/viZLZrnqSn pic.twitter.com/w0CCe3AJA9