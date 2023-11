Activiștii au distrus cu ciocane pictura „Venus Rokeby”, expusă la Galeria Naţională din Londra

Poliţia a reţinut zeci de persoane care au blocat Whitehall, scrie The Guardian.

Doi activişti au ţintit sticla de pe tabloul „The Rokeby Venus” (cunoscut şi ca „The Toilet of Venus”, „Venus at her Mirror”, „Venus and Cupid” sau „La Venus del espejo”), circa 1648, de Diego Velazquez (1599-1660) cu ciocane, înainte de a fi arestaţi sub suspiciunea de distrugere.

Opera de artă, care a fost pictată de Velázquez în anii 1600, a fost sfâşiată de către sufrageta Mary Richardson în 1914. Unul dintre cei implicaţi a declarat luni: „Femeile nu au obţinut votul prin vot; este timpul pentru fapte, nu pentru cuvinte”.

Poliţia metropolitană a declarat că cel puţin 40 de activişti care „mărşăluiau lent” pe Whitehall au fost, de asemenea, reţinuţi şi că drumul a fost eliberat după ce traficul a fost oprit pentru o scurtă perioadă de timp.

Activiştii s-au întins pe carosabil şi s-au aliniat pe trotuare de-a lungul Whitehall. Unii au fost plasaţi pe şi în jurul Cenotafului de către poliţie, potrivit protestatarilor şi unui ofiţer aflat la faţa locului.

O protestatară încătuşată la baza memorialului de război a declarat pentru PA Media: „Ne-au arestat în drum şi am fost târâte pe trotuar şi apoi înapoi aici”.

Just Stop Oil a declarat că mai mult de 100 dintre susţinătorii săi au închis Whitehall pentru a cere să nu mai existe petrol şi gaze noi.

Guvernul a dezvăluit planurile de a impune acordarea anuală de licenţe pentru petrol şi gaze în Marea Nordului, în încercarea de a reduce dependenţa de „regimurile străine ostile”.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 06-11-2023 18:08