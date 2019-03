Accident grav pe o autostradă din Iran. Sunt 8 morți și 36 de răniți

Accidentul de autobuz, care transporta 44 de pasageri şi venea spre Teheran din provincia Kerman din sud-estul Iranului, s-a produs în zorii zilei, au precizat responsabili locali citaţi de ISNA, citat de Agerpres.

Şoferul se numără printre persoanele decedate.

Iranul are una din cele mai mari rate de decese pe şosele din lume. Accidentele rutiere au făcut 16.300 de morţi şi 336.000 de răniţi în cursul ultimului an iranian, conform datelor oficiale.

#Iran

8 Iranian citizens killed and 36 injured by bus crash on road between Tehran and "holy city" of Qom. pic.twitter.com/GIFD8gx6Ff