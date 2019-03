”Vai de mine!” O femeie a trecut prin același coșmar de 2 ori în ultimele 2 luni

Pro TV

O maşină a ajuns în zidul unei case din Oradea, iar alta într-un stâlp de pe marginea şoselei, după ce s-au izbit violent, pentru că unul dintre şoferi a ignorat indicatorul "STOP".

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar toată păţania s-a lăsat cu daune serioase.

Femeia care locuieşte în casa din apropierea intersecţiei a tras o sperietură teribilă când a auzit buşitura şi spune că este pentru a doua oară în doar două luni când o maşină intră în casa ei.

Păgubită: "Vai de mine, dar cu ce viteză o venit! Eram în cameră, aicea. Îmi făceam patul. Şi când am auzit zgomotul ăla, iar am făcut, toată am tremurat. Şi acum a venit colega mea de mi-a adus un extraveral, că nu mai pot."

Impactul a fost extrem de violent, iar în urma lui ambele maşini s-au făcut praf.

Localnic: "Aicea merge cu viteză mare, de când s-a făcut traseul şi drumul s-a făcut aicea. Măcar un hop să puie pe drum, de la circulaţie sau de la sfat, ar trebui. Ca să încetinească asta... Păi, moare oamenii pe trotuar, domnule."

Unul dintre şoferi a ignorat cu desăvârşire semnul STOP, deşi este cât se poate de vizibil pe marginea şoselei.

Ocupanţii celor două maşini au scăpat cu contuzii minore şi nu a fost nevoie de intervenţia ambulanţei. Şoferul vinovat va răspunde, însă, pentru neatenţia lui.

