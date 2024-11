A demisionat unul dintre cei mai importanți lideri religioși ai lumii. Scandalul care l-a făcut să ia această decizie

El a luat această decizie ca urmare a publicării unui raport copleşitor cu privire la tratarea de către Biserica Anglicană a agresiunilor fizice şi sexuale comise împotriva a peste 100 de copii şi de tineri.

”Sper ca această decizie să arate clar cât de mult înţelege Biserica Anglicană necesitatea unei schimbări şi angajamentul nostru profund de a crea o biserică mai sigură”, scrie într-un comunicat Justin Welby.

Justin Welby resigns as Archbishop of Canterbury after a review criticized his handling of the case of John Smyth, a prolific abuser of children and young men.

In 2014, I asked Welby about handling abuse allegations. “The church has to get it right,” he said. “There are no… https://t.co/ElMpUvkpN1 pic.twitter.com/tf3arvmxUE