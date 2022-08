Numărul hotelurilor de pe litoral care acceptă doar adulți s-a dublat în ultimii doi ani. Tarifele ajung și la 700 lei/noapte

Pe litoralul nostru, numărul hotelurilor care acceptă doar clienți adulți, peste 18 ani, s-a dublat în ultimii doi ani și a ajuns la 12. Prea puține, totuși, deoarece cu greu poate fi găsită o cameră liberă în această perioadă. Asta deși tarifele ajung și la 700 de lei pe noapte.

Hotelurile care au doar clienți adulți sunt în general de dimensiuni mici, cu camere puține, astfel că lipsește agitația firească a unui loc mare și aglomerat. Așa este și acesta, din Vama Veche.

Turistă: Am vrut liniște, în timpul săptămânii am o viață foarte agitată, birou, până seara târziu și am preferat să îmi iau câteva zile de vacanță în liniște. Este important să fie o locație cât mai intimă și, da, e important să nu fie copii foarte mulți în zonă.

Cea mai ieftină cameră costă 500 de lei pe noapte.

Denis Radu, reprezentant hotel: Este nevoie pentru oamenii care nu și-au dorit copii sau au prea mulți copii și vor să se relaxeze fără copii să fie și locuri care sunt doar pentru adulți.

Cu toate că se despart greu de copii, fie doar și pentru câteva zile, la un astfel de hotel destinat numai adulților, din Mamaia, mulți clienți sunt chiar părinți. În această perioadă aproape toate camerele sunt ocupate. Prețurile sunt între 500 și 700 de lei pe noapte.

Daniel Popescu, proprietar hotel: Faptul că e o locație mică ne ajută să păstrăm liniștea. Cei mai mulți clienți ai noștri sunt părinții evadați în escapade la mare.

Tamara și Andrei locuiesc în Germania și au căutat un loc liniștit. Au găsit un complex de igloo-uri, aproape de plajă, în Costinești, unde toți clienții au peste 18 ani.

Tamara: Am un serviciu stresant și vreau să mă realxez. În Germania nu găsești astfel de locuri.

Andrei: Liniștea, stresul, mai bine fără copii și noi vom avea cândva, acum vrem liniștea fără ei.

De altfel, mulți dintre clienții de aici sunt străini. Prețurile sunt între 279 și 500 de lei pe noapte.

Sunay Abliz, proprietar hotel: Am avut turiști cazați din Italia, Franța, acum avem din Germania, Norvegia.

Unele unități de cazare sunt dezvoltate în ultimii doi ani, de când au apărut din ce în ce mai mulți turiști interesați de astfel de locuri.

Camelia Ciurea, consultant în turism: Ar fi nevoie în viitor de mai multe hoteluri adult only. Au nevoie și de facilități extra, dacă se poate o plajă privată doar pentru adulți, o piscină interioară, o parte de spa ca întradevăr să te bucuri de liniștea unei zi de vară.

Cele 12 hoteluri care acceptă doar clienți peste 18 ani se află în Mamaia Nord, Mamaia, Eforie Sud, Costinești și Vama Veche.

