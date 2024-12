Cum pot tramvaiele să pună în pericol clădirile din cauza șinelor vechi. Vibrațiile sunt similare unor cutremure

În București, autoritățile trebuie să schimbe zeci de kilometri de șine. Iată ce a descoperit Inspectorul PRO.

Blocuri șubrezite de tramvaie uzate

Tramvaiele pot pune în pericol clădirile din cauza vibrațiilor transmise de șinele vechi și uzate, unele neschimbate de jumătate de secol. Specialiștii în seismologie atrag atenția că aceste vibrații sunt similare unor cutremure cu magnitudinea 3 pe scara Richter. În București, sunt afectate toate imobilele din zona istorică, multe amplasate la doar câțiva metri de liniile de transport în comun.

O șină de tramvai arată execrabil, este pur și simplu despicată, iar cauciucul care ar fi trebuit să atenueze zgomotul nu mai există sub calea de rulare.

Valentin Ciobanu, expert în circulație: „Siguranța rutieră este grav afectată. Intra șina de tramvai prin podeaua tramvaiului.”



Am vrut să vedem dacă îngrijorările oamenilor și specialiștilor sunt justificate. Am făcut măsurători cu un aparat special, care poate fi folosit și în cazul unui seism. Am ales un bloc de pe strada Vasile Lascăr, construit acum aproape 100 de ani.



Reporter: Trece exact prin fața casei.

Flavian Apateanu, specialist monitorizare structurală: „Se observă clar o intensificare de vibrații pe axa Z, care sunt vibrațiile cele mai mari. Aș putea să spun că este echivalentul unui mic cutremur de 2-3 grade.”

Măsurătorile au fost făcute după standardul nemțesc, recunoscut în Europa. România nu are, din păcate, un astfel de standard. După 24 de ore de monitorizare, aparatul a suprins în cifre ceea ce oamenii reclamă zilnic: disconfortul din locuințe.



Locatar: „Nu cred că a existat o persoană care să stea fie aici, fie în sufragerie și să nu spună: a trecut tramvaiul și s a simțiți tot blocul cum tremură.”

Locatar: „Îti zguduie puțin gândurile.”

Au fost înregistrate valori crescute de la 15 mm pe secundă - cât este valoarea maximă admisă pentru locuințe - la 448 de mm pe secundă. Adică, un disconfort de 30 de ori mai mare decât nivelul de vibrații accetabil pentru locatari. Disconfortul este mare, dar adevăratele efecte grave, provocate de vibrații, apar în subsolurile clădirilor. Acolo unde este cel mai rău.

Flavian Apateanu, specialist monitorizare structurală: „Subsolul este cel afectat, pt că sunt infiltrații de apă, sunt deja fisuri, toată sarcina blocului apasă pe subsol. În timp, da, se produc sau se deschid fisurile deja existente.”

Am mers cu Matei Sumbasacu, inginer specializat în cutremure, să ne explice cum poate fi afectată structura de rezistență a unui bloc atunci când un tramvai, greu de aproape 50 de tone, trece de câteva zeci de ori pe zi prin fata imobilului. Concluzia este că șinele învechite sunt responsabile în proporție de 90 la sută pentru distrugerea lentă a clădirilor aflate pe traseul căii de rulare.

Restul are legătură cu flota învechită de tramvaie, dar mai ales cu viteza cu care acestea circulă în zonele cu clădiri și așa șubrezite. Rareori se respectă limita de 10 km pe oră. Fapt confirmat și de Dispeceratul Societății de Transport București.

„Pur și simplu simți că ești cu tramvaiul în casă”

Locatar: „Tramvaiele vechi, de exemplu, de zeci de ani, care merg cu o viteză foarte mare și pur și simplu simți că ești cu tramvaiul în casă.”

Mihai locuiește pe Calea Moșilor Vechi și susține că de 5 ani face reclamații la STB. În fața echipei de la Inspectorul Pro, l-a sunat pe actualul director, Daniel Istrate.

Mihai, locatar: „Bănuiesc că problema cu vibrațiile din zona veche o cunoașteți.”

Daniel Istrate, director STB: „Nu, știu unde e zona, n-am știut de treaba asta, acum aud, de la dvs.”

Reporter: Când v-a sunat acel locatar, i-ați spus că dvs nu știați de vibrațiile care se produc la clădiri.

Daniel Istrate, director STB: „Nu cred că am spus asta.”

Reporter: Ba așa i-ați spus, ia uitați!

Daniel Istrate, director STB: „Nu am zis că nu știu situația, am fost informat de ea.”

Bucureștiul are 140 de km de sine de tramvai. Iar 50 de kilometri sunt mai vechi de 50 de ani. Există în prezent un proiect de modernizare, dar reparațiile se vor întinde pe 3 ani.

Muncitori la linia modernizată, filmați cu camera ascunsă: „Este ruginită, este lipită, s-o curățăm... S-a spus că ”domnule, se curăță repede, merge”, și uitați cât am făcut noi în două zile…”

Cătălin Aflat, director de investiții în Primăria Capitalei, spune că lucrările presupun o tehnologie nouă și că vor costa peste 2 miliarde de lei.

Cătălin Aflat, director de investiții în Primăria Capitalei: „Soluția prevede cale de rulare tramvai carosabilă, înglobată în beton, cu șina cu canal, care prevede un sistem modern de atenuare și izolatre a zgomotelor și vibrațiilor. Suplimentar se vine cu un ecran de cauciuc pe toată ampriza liniei de tramvai de 7 metri.”

UE încurajeaza statele membre să dezvolte sisteme de transport urban fără emisii de carbon, care sa fie sigure si accesibile tuturor. Cu atât mai mult cu cât peste 70% dintre cetățenii UE trăiesc acum în zone urbane care generează 23% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din transport.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: