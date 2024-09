Băile minerale Telega, o minune a naturii, zac în paragină de zeci de ani. Au aceeași salinitate ca Marea Moartă

Deși proprietățile curative sunt incontestabile, zona și-a pierdut statutul de stațiune balneoclimaterică. Nici primăria și nici concesionarii nu au fost în stare să administreze, în ultimii 35 de ani, bogăția din curtea lor.

Turiștii vin aici ca să se trateze de reumatism, nevralgie, anxietate și anemie. Apa din cele două lacuri conține 300 de grame de sare la litru. Adică, maximum de concentrație salină pe care o poate avea.

Localnică: „Eu vin de 25 de ani și sunt dependentă. Dacă nu fac câteva băi, nu mă descurc iarna cu oasele.”

Salinitatea lacurilor este atât de mare încât apa îi ține pe oameni la suprafață.

Turistă: „Are aproape 21 la sută sare. 24 e maxim. E ca la Marea Moartă.

Reporter: Deci e alb pe aici, asta înseamnă salinitate.

Unul dintre lacuri aparține primăriei și a fost din nou concesionat. Celălalt este deținut de mai multe persoane.

Sunt mai multe lucrări din lemn care au ajuns degradate, sunt putrede, nu se poate sta pe nicăieri, au aruncat aici de la scaune, cârpe, cutii, resturi alimentare; e o groapă de gunoi aici.

Înainte de '89, băile de la Telega erau administrate de stat. După '90 au fost date de mai multe ori în concesiune. Autoritățile spun acum că cei care le-au preluat nu și-ar fi respectat promisiunile.

Localnic: „Acolo era un podeț care înconjura tot lacul și mergea lumea pe acolo. Era cu intrare, cu băi calde, cu medici...”

Oamenii veneau în trecut la Telega cu trenul. Astăzi, gara nu mai există. Calea ferată a ajuns să treacă prin curțile unor proprietari care au cumpărat terenurile de la CFR.

Proprietar gară: „Am lăsat-o așa, ca dacă vine cineva din regională, să vadă că nu este furată, nu este nimic...”

Dacă totuși ajungi la băi, locuri de cazare nu găsești. O construcție, de pildă, a vrut să fie cândva un hotel, care să le ofere oamenilor posibilitatea de cazare chiar aici, lângă băile Telega. Nici astăzi nu s-a finalizat acest proiect.

Localnic: „Arată dezolant!”

Turist: „Eu n-am văzut așa ceva pe nicăieri!”

Localnic: „Nici dacă bombardai nu arata așa!”

Noul concesionar a semnat contractul cu primăria pentru 49 de ani. Este vorba despre Bogdan Hossu, fiul liderului de sindicat cu același nume. Firma sa - Wise Finance Solution SRL – a primit o suprafață de aproape 9.000 de metri pătrați - însemnând unul din cele două lacuri și mai multe terenuri. În schimb, Hossu trebuie să plătească statului o redevență de 2 milioane de lei în 8 ani.

Turist: „Păi presupun că o să facă unități locative să aducă sindicaliștii la baie la Telega.”

Conform contractului de concesiune, Bogdan Hossu are obligația ca într-un an să reintroducă în circuitul turistic lacul primit de la primărie. Iar în patru ani să construiască aici un complex balnear.

L-am contactat pe Bogdan Hossu pentru detalii. Până în momentul difuzării reportajului nu ne-a oferit niciun punct de vedere.

Oficial, zona este închisă… Dar oamenii continuă să vină pentru proprietățile apei.

Turistă: „Fiecare intră pe riscul lui! Deja nu ne mai uităm la crăci, la nimic. Venim pentru apă; o iubim, ne vindecăm”

Întreaga regiune este, de altfel, extrem de atrăgătoare pentru turiști. La doar 25 de kilometri de Telega se află Valea Doftanei. Oamenii poposesc aici la un picnic și stau să se recreeze la Barajul Paltinu.

În localitatea Băicoi, de exemplu, unde există sonde de petrol, am descoperit chiar și bălți cu nămol, ca la Techirghiol.

Localnic: „Eu cred că e mai bun asta. E ca untul!”.

Primarul din Băicoi spune că nămolul său este special datorită infiltrațiilor de gaze și petrol, dar și a compoziției mari de sare, care provine din filonul de sub pământ.

Marius Constantin, primar Băicoi: „În toamnă o să îmbunătățim această zonă pe care o să o lăsăm tot cu acces gratuit pentru bătrâni”

Reporter: Până acum n-ați putut face cumva o amenajare? Niște dușuri, niște toalete?

Marius Constantin: „Ba da; au fost dușuri și s-au furat”

Promisiuni mari pentru dezvoltarea zonei vin însă de la primarul din Telega. Costel Brezeanu se află la al doilea mandat. În fața consătenilor, edilul dă vina pe foștii concesionari. Dar nu spune că de la rezilierea ultimului contract și până la preluarea zonei de către noua firmă au trecut aproape doi ani… Și că în tot acest timp autoritățile locale nu au făcut nimic.

Reporter: N-ați putut să curățati mai mult? Să mai luați din gunoaiele astea?

Costel Brezeanu, primar Telega: „N-am putut; am patru oameni, am de făcut multe. Cu ăștia igienizez școlile, cosesc vegetația, repar drumuri...haideți că mai am și alt program!”

Costel Brezeanu susține că nu a identificat nici fonduri europene ca să reamenajeze lacul. Și nu a rezolvat nici măcar problema canalizării, fără de care comuna nu poate recupera nici măcar statutul de stațiune balneoclimaterică. Telega rămâne, așadar, săraca zonă bogată!

