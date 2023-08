Băile Telega au ajuns o ruină care pune în pericol mare viețile celor care încă se scaldă acolo. Explicațiile autorităților

Un lac sărat din Prahova despre a cărui apă se spune că tratează reumatismul, anxietatea și infertilitatea, are nevoie urgentă de vindecare.

Aflate în litigiu de mai mulți ani, Băile Telega au ajuns o ruină care pune în pericol mare viețile celor care încă se scaldă acolo, deşi locul arată ca după bombardament.

Locul civilizat odinioară, unde turiștii ajungeau doar cu recomandare, este acum un morman de lemne putrezite, moloz și burureni cât statul de om.



Zeci de oameni ignoră pericolul. Printre fiare şi cuie ruginite, lemne și alte resturi de la clădirile prăbuşite, se strecoară în apa sărată cu proprietăți terapeutice.



La Telega sunt oameni veniţi din toată țara iar cei mai pricepuți dintre ei au încercat să repare pe cât se poate scările care duc către lac.

Ion Samoilă: „Am pus câte o scândură am pus câte ceva să amenajăm„.

Reporter: Erau cuie?

Ion Somoilă: ”Cuie nu, dar lemne. Uitați cum a rămas aicea. Totuși cu atenție nu este pericol având în vedere câte beneficii are apa”.



Vreme de trei ani, Băile Telega au fost disputate în instanţă de Primărie şi de un fost concesionar. Administrația locală a câştigat procesul, dar vrea să găsească un nou concesionar. Numai că, procedurile de licitaţie durează și ele de mai bine de un an și s-a ajuns din nou la judecată.



Costel Brezeanu, Primar Telega: „Am curățat acolo cât am putut ținâmd cont că acolo este un lac renumit nu puteam să pun pază să închid să nu las pe nimeni”.



La nici o jumătate de kilometru de acest loc se află un alt lac, administrat de o societate privată.

Intrarea costă 35 de lei, iar pentru 200 de lei poți chiar închiria o cameră peste noapte.



Mariana Stoica, Administrator: ”Are indicații în primul rând afecţiunile aparatului locomtor tot ce înseamnă reumatism diverse probleme ale sistemului osos, probleme ginecologice vreau să spun că vin oameni care spun că le-a trecut psoriazisul, dar nu s-a mai întins, nu a mai apărut probabil că combinația asta sare cu iod le-a făcut bine.”



Dacă primăria va reuși să găsească un concesionar pentru lacul aflat în paragină, locul ar trebui ca într-un an să devină funcţional, iar în cel mult 4 să se transforme în complex balneo-turistic.



Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 18-08-2023 19:34