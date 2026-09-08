Sunt doar câteva dintre invențiile expuse la târgul de tehnologie și electronice IFA, de la Berlin. Târgul are o istorie de peste un secol și rămâne popular.

Anul acesta, organizatorii au anunțat că așteaptă peste 220.000 de vizitatori.

Roboții au fost, de departe, vedetele târgului IFA de electronice de consum de la Berlin. Au dansat, au făcut demonstrații de arte marțiale sau și-au arătat abilitățile în comunicare.

David Reger, fondator NEURA Robotics: „De la o lună la alta, roboții devin tot mai inteligenți și mai capabili să efectueze o gamă tot mai largă de activități.”

Robin Raskin, fondator Virtual Events Group: „Sper ca roboții umanoizi să facă treburile casnice în locul meu: să spele vasele, să facă patul. Va exista un robot care să ne ajute în aproape orice facem, inclusiv la livrarea alimentelor. Așa că, dacă vă puteți imagina un anumit lucru, probabil că un robot îl va face.”

O companie din China a adus la Berlin roboți sub forma unor pui de urs panda. Menirea lor: să ofere sprijin emoțional și îmbrățișări, care, la rândul lor, reduc stresul și anxietatea.

Jiaming Zhang, CEO Mind with Heart Robotics: „Acești roboți panda sunt echipați cu senzori tactili pe tot corpul. Astfel, ori de câte ori îi atingi, ei reacționează. Datele colectate de acești senzori pot fi conectate la un model lingvistic de mari dimensiuni, care poate genera răspunsuri inteligente, naturale și variate, prin gesturi, voce și comportament.”

Un interes uriaș au stârnit și dispozitivele concepute pentru a le ține companie oamenilor. Un exemplu este acest colier, care poate înregistra video și audio tot ce se întâmplă în jurul purtătorului.

Anita Wang, iKairos: „Îl poți purta zi de zi, la întâlniri sau atunci când porți o conversație cu un prieten. Dispozitivul va capta permanent două tipuri de informații: sunetul din jur și imaginile înregistrate de cameră. Poți apoi să discuți cu el despre întregul context și despre toate informațiile pe care le-a înregistrat.”

Robotul care spune povești

Foarte populari sunt și roboții miniaturali, precum acest gadget care inventează și spune povești.

Engage Labs co-founder Casey Ng: „Încercam să găsim o soluție pentru a-i ține pe copii implicați fără a-i pune în fața unui ecran. Copiii devin autorii propriilor povești. Ei pot alege orice poveste care le stârnește interesul.”

O oglindă inteligentă le permite utilizatorilor să probeze haine virtuale. Și le și spune dacă trebuie să schimbe mărimea.

Subin Oh, Metabank: „Dacă porți haine prea mici, acest lucru va fi vizibil în imagine, de exemplu se va vedea abdomenul.”

Pentru gurmanzi, o companie din China a prezentat un grătar interior cu infraroșu. Dispozitivul folosește inteligența artificială pentru a ajusta automat procesul de gătire. Astfel se obține nivelul optim de rumenire și textură crocantă, fără pic de fum.

Lângă friptură merge și un cocktail, care poate fi pregătit rapid de un gadget creat de o companie din Slovenia. Utilizatorul alege tipul de cocktail, tăria și volumul băuturii.