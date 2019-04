Probleme pentru Galaxy Fold, primul telefon Samsung pliabil. Ce s-a descoperit înainte de lansare

Potrivit unor experți, care au primit telefonul spre testare, înainte de a fi lansat în Statele Unite, telefonul s-a stricat după numai 1-2 zile de folosire, scrie The Telegraph.

Galaxy Fold, care costă 2000 de dolari, este un hibrid între telefon și tabletă, deoarece atunci când este desfăcut, la interior, arată ca o tabletă mai mică.

Însă, exact această parte a telefonului pare că nu funcționează cum trebuie.

Mai mulți experți, care l-au testat în ultimele zile, au postat mesaje pe Twitter în care arată că ecranul telefonului s-a înnegrit, parțial sau total, sau s-a crăpat după doar 1-2 zile de utilizare.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw

Se pare că partea internă a telefonului are o folie, care a fost îndepărtată, deși acest lucru nu este recomandat, iar asta ar fi cauzat probleme.

The phone comes with this protective layer/film. Samsung says you are not supposed to remove it. I removed it, not knowing you’re not supposed to (consumers won’t know either). It appeared removable in the left corner, so I took it off. I believe this contributed to the problem. pic.twitter.com/fU646D2zpY