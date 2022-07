Oricine poate lua credit online în numele nostru, dacă obține datele personale. Cum poate fi evitată această problemă

Astfel de situaţii pot fi evitate, însă, cu ajutorul unor sisteme de recunoaştere facială.

Datele noastre personale sunt extrem de prețioase, tocmai de aceea trebuie să avem mare atenție când vine vorba despre buletinul de identitate, de pașaport, de permisul auto. Pericolele la care suntem expuși online sunt semnalate de fiecare dată de colegii noștri de la Inspectorul PRO.

În ziua de astăzi, oricine poate face un împrumut bancar în numele nostru dacă are acces la buletinul nostru sau la oricare dintre datele noastre personale.

Ramona Țintea: „Practic am plecat de la cazul unui domn care s-a trezit pur și simplu cu trei credite pe numele său, credite pe care nu le făcuse. Primul credit l-a descoperit în momentul în care a primit o notificare și că are de primit o rată la o instituție financiară nebancară. Investigând acest caz, am descoperit că se dau credite online, odată cu pandemia. Practic, cineva i-a furat datele personale i-a furat datele personale ale acestui domn și a reușit să obțină credite online, pentru că instituțiile financiare nebancare nu au verificat identitatea celui care a luat credit.”

Această verificare se poate face cu ajutorul unui sistem de recunoaștere facială.

