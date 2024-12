No Man's Sky, jocul care te învață cum să „negociezi” cu extratereștrii. Este aproape infinit pentru 240 de lei

Jocul săptămânii este unul prietenos... No Man's Sky. L-am mai arătat, acum 6 ani... Și era departe de ce promiseseră atunci dezvoltatorii. Astăzi are un număr mare de jucători, arată mai bine ca niciodată și e gândit și pentru cele mai noi console.

No Man's Sky îți permite să explorezi spațiul... cât vezi cu ochii.

No Man's Sky are deja 6 ani... După o lansare cu scandal - jocul a renăscut din propria cenușă iar acum merge de minune și pe Playstation 5 Pro. No Man's Sky te lasă să explorezi spațiul, să mergi pe orice planetă vrei, cât vrei - să vezi viață extraterestră, să construiești nave spațiale, baze...

No Mans Sky o duce mai bine ca oricând, cu nu mai puțin de șase actualizări importante, ca să-i țină pe oameni în Univers.

Varianta pro permite ca povestea să fie împinsă și mai mult, inclusiv cu rezoluție 8K, pentru cei care au televizoare capabile. Cert e că va merge bine la 4K, 60 de cadre pe secundă, cu mai multe detalii.

Și un joc cu așa grafică are nevoie și de acțiune. No Man's Sky este un joc Science Fiction care implică multă, multă explorare...

Ce face jocul special este sistemul de generare a lumilor. Te plimbi printr-o galaxie care nu este doar uriașă – este, practic, infinită. Niciodată nu vei avea aceeași experiență de două ori, iar asta vine cu un fel de poezie cosmică care te face să te întrebi despre locul tău în univers.

Jocul nu e doar despre a te plimba și te minuna de stele. Ai de gestionat resurse, de construit baze, de negociat cu extratereștri, și, dacă ești mai agresiv din fire, de întrat în lupte spațiale. De la explorare solitară la o adevărată aventură multiplayer, No Man's Sky învie să îți ofere fiecăruia ceva pe gustul lui.

Ce mi-a plăcut cel mai mult? Să privesc cerul, să descopăr o stea și să mă întreb: „Cum arată planeta aia?" Apoi să decolez, să intru în atmosfera planetei, și să descopăr ceva complet nou. Senzația asta este cea mai apropiată de visul copilăriei – să fii explorator într-o lume fără granițe.

Desigur, No Man's Sky nu este perfect. Uneori simți că devine repetitiv, iar grind-ul pentru resurse poate fi frustrant. Dar cumva, acele momente sunt eclipsate de frumusețea copleșitoare a ceea ce te înconjoară. Jocul merge pe Switch, PC, Xbox Series X Și Playstation 5. Costă 240 de lei.

