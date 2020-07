O rachetă cu sateliţi, „pierdută” după lansare în Noua Zeelandă

„Am pierdut zborul mai târziu în timpul misiunii”, a scris pe Twitter, Peter Beck, fondator şi director al Rocket Lab.

„Regret nespus că am eşuat astăzi să plasăm pe orbită sateliţii clienţilor noştri. Îi asigur că vom identifica problema, vom corecta şi ne vom întoarce curând la centrul de lansare”, a precizat el.

We lost the flight late into the mission. I am incredibly sorry that we failed to deliver our customers satellites today. Rest assured we will find the issue, correct it and be back on the pad soon.