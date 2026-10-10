Să te uiți la o creatură care stă în două picioare și să știi că nu are suflet e ceva înfricoșător. Despre această ființă stăm de vorbă cu Adrian Posteucă.
Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.
Deși am văzut o mulțime de roboți la viața mea... De fiecare dată când văd unul de-aproape mă înspăimântă.
Să te uiți la o creatură care stă în două picioare și să știi că nu are suflet e ceva înfricoșător. Despre această ființă stăm de vorbă cu Adrian Posteucă.
Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.
Sursa: ProTV
Etichete: roboti,
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