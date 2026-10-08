În urologie, această evoluție este deosebit de importantă mai ales în tratamentul afecțiunilor oncologice unde precizia chirurgicală și conservarea funcțiilor organismului pot avea un rol esențial. Despre avantajele și limitele chirurgiei robotice, despre accesul pacienților români la această tehnologie, dar și despre rolul medicului în utilizarea robotului ne povestește dr. Mihai Dobra, medic primar urologie la Institutul Clinic Fundeni.

Care sunt avantajele chirurgiei robotice?

Mihai Dobra, medic primar urologie la Institutul Clinic Fundeni: „Manualitatea pe care o poți avea prin intermediul chirurgiei robotice este mult mai mare comparativ cu tehnica laparoscopică standard. Vorbim despre finețea mișcărilor și despre posibilitatea de a prezerva anumite structuri importante. În cazul prostatectomiei robotice, de exemplu, prezervarea structurilor implicate în funcția sexuală și în continența urinară poate avea o importanță foarte mare. Acestea sunt câteva dintre avantajele care plasează chirurgia robotică într-un punct mai avansat al evoluției tehnicilor chirurgicale”.

În ce patologii poate fi folosită chirurgia robotică în urologie?

Mihai Dobra, medic primar urologie la Institutul Clinic Fundeni: „Principalele patologii în care văd un avantaj major sunt cele oncologice. Îmi vine în minte, ca primă indicație, nefrectomia parțială, care presupune scoaterea doar a formațiunii tumorale și prezervarea rinichiului. În urma acestei operațîi, pacientul poate rămâne cu doi rinichi fără formațiune tumorală, cu prezervarea funcției renale. O altă paletă extrem de importantă este reprezentată de cancerul de prostată, unde, bineînțeles, trebuie să existe mai întâi indicația pentru prostatectomie. Chirurgia robotică aduce avantaje în primul rând în termeni funcționali. Nu este demonstrat că este superioară oncologic. Nu există ghiduri care să spună că chirurgia laparoscopică sau robotică este superioară oncologic chirurgiei clasice. Din punct de vedere oncologic, tehnicile sunt comparabile. În schimb, din punct de vedere funcțional, există beneficii importante. Robotul este o interfață de ajutor a medicului chirurg. Chirurgul stă la consolă și, prin acele joystick-uri, manevrează în câmpul operator. Ai nevoie de experiență, de certificare și de mulți pacienți operați, inclusiv prin tehnici similare de chirurgie deschisă sau laparoscopică. Robotul completează, nu anulează celelalte variante de chirurgie. Există beneficii funcționale în ceea ce privește funcția erectilă în cazul prostatectomiei și continența urinară. Un alt avantaj este spitalizarea mai scurtă. Dacă, spre exemplu, în cazul unei prostatectomii clasice pacientul poate avea nevoie, în medie, de aproximativ șapte zile sau chiar mai mult de spitalizare postoperatorie, în chirurgia robotică poate fi externat după aproximativ trei zile, cu sondă uretrovezicală. De asemenea, vorbim despre chirurgie minim invazivă, traumă operatorie mai redusă, durere și sângerare mai scăzute și, implicit, o revenire mai rapidă la viața socială”.

Pot apărea și complicații în chirurgia robotică?

Mihai Dobra, medic primar urologie la Institutul Clinic Fundeni: „Sigur că da. Este o vorbă pe care noi o avem: „a fool with a tool is still a fool". Asta înseamnă că robotul este doar un instrument și trebuie adaptat indicațiilor și tipului de pacient. Pacienții pentru chirurgia robotică trebuie să fie selecționați cu o indicație clară. Pentru formațiuni tumorale foarte mari, voluminoase, infiltrative, chirurgia robotică își poate pierde sensul. În cazul unor operațîi de mare amploare, inclusiv unele intervenții multidisciplinare în care este nevoie de chirurgie generală, digestivă sau vasculară, chirurgia robotică poate deveni inutilă”.

Se poate începe o operație robotic și ajunge la chirurgie clasică?

Mihai Dobra, medic primar urologie la Institutul Clinic Fundeni: „Da, în anumite situații se poate face conversia către chirurgia clasică. Încercăm să minimalizăm acest lucru, iar o indicație bine pusă înseamnă și o rată mai mică de conversie. Decizia se bazează pe toate informațiile pe care le avem: imagistică, habitusul pacientului, localizarea și dimensiunea formațiunii tumorale”.

Cât de importantă este echipa multidisciplinară?

Mihai Dobra, medic primar urologie la Institutul Clinic Fundeni: „Este foarte importantă în cazurile oncologice avansate, unde ai nevoie de ajutorul colegilor din alte specialități. Chirurgia robotică este extrem de utilă în tot acest angrenaj chirurgical. Nu mai este o chirurgie a viitorului. Trăim într-o eră în care chirurgia robotică este deja reprezentativă și ar trebui să facă parte din arsenalul oricărui medic care face oncologie, pentru beneficiul pacientului”.

Se poate renunța complet la chirurgia clasică?

Mihai Dobra, medic primar urologie la Institutul Clinic Fundeni: „În momentul acesta, chirurgia clasică are în continuare o componentă bine stabilită în chirurgie. Sunt aproape 26 de ani de când a fost realizată prima operație cu ajutorul chirurgiei robotice sau laparoscopice asistate. Chirurgia deschisă are în continuare o importanță majoră. Activitatea chirurgicală și alegerea tehnicii ar trebui, pentru medicul implicat în chirurgia oncologică, să includă chirurgia deschisă, laparoscopică și robotică. Toate acestea se întrepătrund, nu se anulează, ci sunt adjuvante. Indicațiile operatorii trebuie corelate cu patologia și cu statusul pacientului. În Europa occidentală, o mare parte dintre operații sunt realizate robotic asistat. În Statele Unite, de exemplu, aproximativ 95% dintre operațiile oncologice pentru cancerul de prostată, respectiv prostatectomiile radicale, sunt realizate robotic”.

Pacientul poate să ceară o intervenție minim invazivă sau robotică?

Mihai Dobra, medic primar urologie la Institutul Clinic Fundeni: „Pacientul este un pion important în luarea deciziei chirurgicale. Medicul este obligat, în momentul în care are discuția cu pacientul despre operația ulterioară, să îi ofere variantele și să explice avantajele pe care chirurgia robotică le are. Accesul la chirurgia robotică este însă un termen extrem de important. Nu mai vorbim doar despre costurile mai mari ale chirurgiei robotice comparativ cu chirurgia laparoscopică, ci și despre accesul efectiv al pacientului la această tehnologie”.

Care sunt perspectivele de dezvoltare a chirurgiei robotice în urologie în România?

Mihai Dobra, medic primar urologie la Institutul Clinic Fundeni: „Chirurgia robotică există deja. Vorbim despre aproximativ 30 de roboți în sistemul privat și în sistemul de stat din România. Există achizițîi importante și congrese dedicate chirurgiei robotice, cu participanți în principal din sfera urologică. Dintre specialitățile medico-chirurgicale, urologia este una dintre specialitățile care beneficiază cel mai mult de chirurgia robotică, urmată de chirurgia generală și ginecologie. În Statele Unite, peste 95% dintre prostatectomiile radicale sunt realizate robotic. Eu nădăjduiesc că în următorii ani accesul la chirurgia robotică să fie mai facil, iar pacientul să beneficieze de avantajele acesteia. Vorbim despre chirurgie minim invazivă, spitalizare redusă, traumă, durere și sângerare mai mici și o revenire mai rapidă la viața socială”.