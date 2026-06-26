Avem un joc foarte interesant și un creator care a reușit să-l aducă pe piață, deocamdată doar în variantă demo – jocul Menes: The Chainbraker.

”Menes: The Chainbraker este primul joc dintr-o serie care încearcă să treacă prin toată cultura spirituală, religioasă, a umanității. Am început cu zona egipteană deoarece este foarte la modă în ultimul timp și ajunge foarte ușor la public, dar intenționez să trec prin toate, chiar și prin folclorul și mitologia românească în jocurile următoare”, povestește Adrian Podaru, creatorul jocului Menes: The Chainbraker.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.