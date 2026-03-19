Cel colorat este noul MacBook Neo, cel mai accesibil laptop pe care Apple îl vinde în acest moment, însă accesibil nu înseamnă neapărat că au folosit materiale mai de slabă calitate. Este un laptop care devine foarte interesant mai ales pentru studenți, sau ca prim produs, primul laptop pentru copii și adolescenți, o alternativă în locul tabletei.

Este foarte interesant și ca preț și ca design, sub tastatură este procesorul pe care l-am regăsit pe iPhone-ul de anul trecut, pe 16, dar cu toate acestea, deși este un A18 aici, am văzut că este destul de potent procesorul cu sistemul de operare MacOS pe care îl vedeți pe Macbook-uri. Am încercat să editez un clip, se aude foarte bine difuzorul. El randează și face și exportul destul de rapid și, în același timp, pentru că MacOS are acest avantaj, ai și Pages gratuit și Numbers care sunt alternative la Microsoft Office și nu mai trebuie să cumperi nici licențe pentru sistemul de operare, de aici prețul este competitiv. Toate aceste lucruri se întâmplă în același timp pe un laptop care pleacă de la 3.500 de lei, varianta testată costă 4000 de lei, dar vine cu mai multă stocare, tot cu 8 GB RAM și avem și buton de deblocare/pornit cu amprentă, Touch ID. E făcut din aluminiu, nu avem MagSafe, avem doar porturi USB C, iar în cutie NU vine cu încărcător. Mi se pare o alternativă interesantă în zona aceasta de 3.000-4.000 de lei, unde nu sunt foarte multe opțiuni care să aibă calitate de genul acesta.

Mai avem un laptop de la Asus, ProArt, este într-o altă categorie de preț. Este un laptop făcut în parteneriat cu cei de la GoPro, de aici și aspectul mai metalic, este foarte puternic, are 128 de GB RAM, sunt puține produse pe piață care se pot lăuda cu astfel de specificații și vine cu arhitectură AMD mai ales pentru AI. Mi s-a părut impresionant cum se mișcă, mai ales pe partea video, ecranul are și touchscreen și vine și cu stylus în cutie, ecranul este foarte luminos și se vede foarte bine. ProArt este o divizie a celor de la Asus care se ocupă de zona de creativitate, în cutia cu care vine acest laptop, care costă cam 15.000 de lei, sunt niște bureței pe care îi poți decupa ca să depozitezi camera GoPro sau alte accesorii pe care le folosești pentru filmare și în același timp devine și carcasa acestui laptop.

Ultimul laptop este foarte solid, pentru că este mai degrabă o stație de lucru portabilă, este un laptop făcut de Gigabyte Aorus 16 Master cu un ecran OLED mare și cu specificații foarte interesante are un port de Ethernet, HDMI, porturi USB, inclusiv stocare.