Detalii aflăm de la doctor Adrian Șonka, cercetător la Institutul Astronomic.

Doctor Adrian Șonka, cercetător la Institutul Astronomic: „Până acum, de zeci de ani de când s-a mers ultima oară pe Lună în 1972, oamenii s-au concentrat pe învățatul trăitului în spațiu, adică s-au concentrat americanii pe stația spațială – hai să vedem ce se întâmplă în spațiu, hai să facem experimente, hai să vedem cu ce putem ajuta pământenii când suntem în spațiu și acum practic încercăm să ne mutăm cât mai aproape de Lună, iar misiunea Artemis ar fi primul pas cu oameni până acolo. A mai fost o misiune în care a mai fost aceeași rachetă, același modul – modulul Orion care s-a dus fără echipaj uman în 2022 și acum încercăm să mergem cu oameni până acolo și înapoi.”

Mai multe detalii în VIDEO.