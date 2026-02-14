iLikeIT. Emisiunea integrală din 14 februarie 2026
Parcă altfel ar suna lecțiile de istorie cu niște lecții în VR? Vedem un exemplu cum această tehnologie ne ajută să înțelegem mai bine trecutul.
NIOH 3 este un titlu important pentru 2026. Și greu, tare greu, dar acesta este farmecul jocurilor de genul care te pot absorbi zeci de ore, uneori mai stresante decât cele petrecute la birou.
Roboții sunt vedetele târgului de tehnologie din Las Vegas. Sunt zeci de companii din întreaga lume care se laudă cu umanoizi gata să ne ajute la treabă prin casă ori să suplinească lipsa forței de muncă.
Fitch menține ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.
Rușii nu vor fi niciodată pregătiți pentru pace, sună mesajul sumbru transmis de ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker. Înaltul diplomat american îl contrazice astfel pe președintele Donald Trump.
Ziua Îndrăgostiților, numită și Valentine's Day sau Sf. Valentrin, este o sărbătoare modernă, în care cuplurile din întreaga lume își sărbătoresc iubirea.