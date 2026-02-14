Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

iLikeIT. Emisiunea integrală din 14 februarie 2026

iLikeIT
iLikeIT. Emisiunea integrală din 14 februarie 2026

Cum arată Brașovul de acum 500 de ani prin ochelari VR. ”Te fac să te simți de parcă ai fi în acea poveste”
iLikeIT
Cum arată Brașovul de acum 500 de ani prin ochelari VR. ”Te fac să te simți de parcă ai fi în acea poveste”

Parcă altfel ar suna lecțiile de istorie cu niște lecții în VR? Vedem un exemplu cum această tehnologie ne ajută să înțelegem mai bine trecutul. 

Nioh 3, unul dintre cele mai dificile jocuri ale anului, cu peste 40 de ore de provocări
iLikeIT
Nioh 3, unul dintre cele mai dificile jocuri ale anului, cu peste 40 de ore de provocări

NIOH 3 este un titlu important pentru 2026. Și greu, tare greu, dar acesta este farmecul jocurilor de genul care te pot absorbi zeci de ore, uneori mai stresante decât cele petrecute la birou.

Roboții umanoizi au luat cu asalt târgul CES din Las Vegas. Tehnologia promite ajutor acasă și la muncă
iLikeIT
Roboții umanoizi au luat cu asalt târgul CES din Las Vegas. Tehnologia promite ajutor acasă și la muncă

Roboții sunt vedetele târgului de tehnologie din Las Vegas. Sunt zeci de companii din întreaga lume care se laudă cu umanoizi gata să ne ajute la treabă prin casă ori să suplinească lipsa forței de muncă.

