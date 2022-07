iLikeIT. Care sunt cele mai bune laptopuri pentru jocuri

Specificații tehnice Asus Zenbook 14X Space Edition:

CPU: Intel Core i9-12900H

Graphics: Intel Iris Xe

RAM: 32GB DDR5-4800

Screen: 14-inch, 16:10 (2880x1800p) @ 90Hz OLED touchscreen, 550-nit peak brightness, 100% DCI-P3 color

Storage: 1TB PCIe NVMe SSD

Ports: 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB Type-A 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 2.0, 1 x microSD, 1 x 3.5mm combo jack

Connectivity: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Camera: HD (720p) webcam, software privacy switch

Weight: 3.09lbs | 1.40kg

Size (W x D x H): 12.24 x 8.7 x 0.62in | 311 x 221 x 15.9mm

Battery: 63Whr

Specificații tehnice Macbook Pro 13 M2:



13.3-inch Retina display16Apple M2 chip

Up to 24GB memory

Up to 2TB storage14

Up to 20 hours battery life1

Touch Bar and Touch ID



Specificații tehnice Acer Triton 500 SE:



Processor Manufacturer: Intel®

Processor Type: Core™ i7

Processor Model: i7-11800H

Processor Speed: 2.30 GHz

Processor Core: Octa-core (8 Core™)

Graphics Controller Manufacturer: NVIDIA®

Graphics Controller Model: GeForce® RTX™ 3080

Graphics Memory Capacity: 8 GB

