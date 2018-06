Aplicații create, la Cluj, de românii care lucrează cu Mark Zuckerberg sau Tim Cook

Pro TV

IT-iști din toată lumea şi-au dat întâlnire la Cluj şi, în doar 24 de ore, au creat aplicaţii menite să ajute atât oamenii, cât şi comunităţile.

Renumiţi pentru ideile şi talentul lor, unii dintre participanţii români lucrează în acest moment cu Tim Cook, magnatul de la Apple, sau cu Mark Zuckerberg de la Facebook. Este şi cazul lui Sebi Dobrincu, un băiat de 19 ani extrem de talentat.

„Avem inclusiv harta putem vedea unde se află persoana şi unde se va afla în următorul minut şi inclusiv avem senzor de cădere, primim notificări în caz de cădere."

Tinerii clujeni au avut la dispoziţie 24 de ore ca să creeze o aplicaţie utilă pentru bunici. Rudele lor pot acum să le monitorizeze pulsul, paşii şi chiar să vadă în ce loc se află cel în vârstă. Toate acestea cu ajutorul unui ceas smart.

Bia Beniamin, student: „Eu am avut un incident recent un membru al familiei mele mai în vârstă, a cazut şi şi-a fracturat şoldul şi noi nu am ştiut exact când s-a întâmplat asta, pentru că ea locuieşte singură. "

Vlad şi echipa lui vor să îi ajute pe cei cu probleme de auz şi vorbire. Cu ajutorul unui device sunt identificate semnele pe care acetia le fac cu mâna în faţa unui calculator.



Vlad Cantor, IT-ist: „Să ajutăm aceste persoane să poată vorbi cu persoanele de la instituţiile publice în principal."

Altă echipă a venit cu o soluţie pentru pasionaţii de ciclism - mai exact, cu o aplicaţie antifurt pentru biciclete.



Emil Micu, IT-ist: „Iniţial, se face o conectare dintre aceste două device-uri, se introduce un cod, se contectează device-ul şi dăm Lock, iar acum bicicleta este armată. În cazul în care cineva încearcă să o fure, va detecta mişcare şi proprietarul va fi notificat pe telefon de acest lucru.”

Printre cei prezenţi a fost și Sebastian Dobrincu, pe care echipa Știrile ProTv l-a prezentat acum doi ani, când a fost invitat la sediul Facebook, pentru a-l cunoaşte pe Mark Zuckerberg. Acum are 19 ani s-a stabilit în New York şi are o companie IT.

Reporter: „Când le spui că eşti din România, oamenii ce reacţie au? Ştiu unde se află?”

Sebastian: „Să ştii că în State au o reputaţie foarte bună, nu e cum avem în Europa, de exemplu. În State ni se duce numele că suntem deştepţi, majoritatea românilor care ajung acolo sunt realizați.”

Sebastian a creat o aplicaţie utilizată de Instagram şi Snapchat.

Sebastian Dobrincu: „Noi lucrăm direct cu casele de producţie care manage-uiesc o umbrelă întreagă de artişti, adică când lucrezi cu Universal Studios lucrezi automat şi cu Selena Gomez şi Justin Bieber şi cu toţi ceilalţi artişti care au colaborat."

Techsylvania este cea mai importantă întâlnire de profil din Europa de Est.

