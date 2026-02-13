Aplicația care alertează, în timp real, când apare o urgență. Până ajunge ambulanța, cineva poate salva o viață
Un erou poate fi chiar lângă noi. O aplicație adună voluntari instruiți în prim-ajutor și îi alertează în timp real atunci când, în apropiere, apare o urgență. Până ajunge ambulanța, cineva ne poate ajuta.
Alexandru Andrași - voluntar „Există un erou": „Trebuie să ne înscriem pe un site și o să ni se genereze un user și o parola și vom fi chemați la un curs de prim-ajutor în care noi trebuie să venim să susținem cursul. În cazul în care noi îl absolvim, această aplicație o să ne dea dreptul ca noi să primim aceste alerte.”
Mai multe în video.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Sursa:
ProTV
Etichete:
aplicatie,
curs,
prim ajutor,
Dată publicare:
Articol recomandat de sport.ro
Citește și...
Recomandări
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce economia a scăzut în ultimele două trimestre din 2025, arată datele publicate joi de INS.
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”
Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, vineri, după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că țara noastră a intrat oficial în recesiune tehnică, ca urmare a faptului că economia a scăzut în ultimele două trimestre.
Începe Conferința de Securitate de la München, cu tensiuni între UE și SUA. Temele abordate într-o lume „în destrămare”
Responsabilii din domeniul securității transatlantice se reunesc de vineri, timp de trei zile, la Conferința de Securitate de la München, pe fondul incertitudinilor privind angajamentul SUA față de apărarea europeană sub președinția lui Donald Trump.