Alexandru Andrași - voluntar „Există un erou": „Trebuie să ne înscriem pe un site și o să ni se genereze un user și o parola și vom fi chemați la un curs de prim-ajutor în care noi trebuie să venim să susținem cursul. În cazul în care noi îl absolvim, această aplicație o să ne dea dreptul ca noi să primim aceste alerte.”

Mai multe în video.