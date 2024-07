(P) Kit de prim ajutor pentru vacanță. Află de la medicii eTELEDOC ce trebuie să conțină

Pentru a nu fi total luați pe nepregătite în vacanță, medicii care lucrează pe aplicația eTELEDOC, cea mai performantă platformă de telemedicină din România, au alcătuit un kit de prim ajutor pentru concediu, pe care ar fi bine să-l avem cu toții în bagaj.

„O trusă medicală pentru vacanța de vară este esențială pentru a face față oricăror situații neprevăzute care pot surveni în cazul oricărui membru al familiei.

Din kit-ul de urgență nu trebuie să lipsească crema de protecție solară, analgezicele, antitermicele, picăturile de nas/ urechi/ochi, medicamentele antispastice, pastilele de gât, antiemeticele, antihistaminicele, soluții repelente și plasturii/bandajele sau apa oxigenată”, explică dr. Eduard-Eugen Moise, medic primar medicină de familie, medic colaborator eTELEDOC chiar de la înființarea platformei de telemedicină.

Soluții naturale, utile și în concediu

Temperaturile ridicate, umiditatea și schimbările în obiceiurile alimentare care au loc în vacanță pot crea stări de disconfort pentru fiecare dintre noi. De ajutor pot fi, și de această dată, soluțiile naturale.

„În trusa mea de vacanță adaug de fiecare dată și ceai de cimbrișor, oriunde aș merge în lumea aceasta mare. Cimbrișorul este o minune a naturii. De când l-am descoperit, nu am mai avut nevoie de medicamente care să mă ajute cu digestia, de genul săruri biliare sau enzime digestive’, mărturisește dr. Adina Alberts, fondatoarea eTELEDOC.

Tot din seria soluțiilor naturale, în kit-ul de vacanță, este bine să le facem loc și uleiurilor esențiale. Mai exact, uleiurile esențiale de lemn de trandafir, arbore de ceai, citronella și de cuișoare.

„Putem combina câte 10 picături din cele patru uleiuri enumerate în 5 ml alcool medicinal, pe care le adăugăm apoi în 50-100 ml apă într-un recipient cu pompiță, ca repelent pentru prevenție împotriva insectelor, post-înțepătură de insecte, în caz de urticarie sau arsuri solare, pentru orice fel de durere sau inflamație articulară sau musculară, migrene, greață sau vărsături“, explică dr. Adina Alberts.

Un alt sfat de interes pe care ni-l oferă fondatoarea eTELEDOC se referă la modul cum ne putem bucura fără griji de sănătatea noastră și a copiilor noștri, de relaxarea oferită de baia în piscină, și anume neutralizarea clorului din apă. Căci clorul din apă poate fi eliminat prin adăugarea de vitamina C.

„Înainte de a intra în piscină, pregătiți un spray simplu sau un flacon cu pompă în care să adăugați 250-300 ml de apă și să dizolvați o pastilă efervescentă de vitamina C de un gram.

Dacă are aromă de lămâie sau portocală, cu atât mai bine. După ce ieșiți din piscină, puteți să vă pulverizați corpul cu acest spray pentru a neutraliza clorul de pe piele, asta dacă nu aveți unde să vă clătiți cu apa curată.... Puteți folosi vitamina C pentru a declorina și apa din cada de baie. Adăugați două pastile efervescente de un gram de vitamina C într-o cadă plină cu apă de baie.

Asigurați-vă că alegeți pastilele efervescente care conțin un gram de vitamina C. Această metodă vă va permite să vă bucurați de o baie relaxantă și sănătoasă, fără clor”, afirmă fondatoarea eTELEDOC.

În concluzie, conform dr. Adina Alberts, din trusa de vacanță nu trebuie să lipsească:

1. Ulei esențial de lemn de trandafir

2. Ulei esențial de arbore de ceai

3. Ulei esențial de citronella

4. Ulei esențial de cuișoare

5. Ceai de cimbrișor

6. Vitamina C/1000 mg/efervescentă

7. Biseptol - comprimate cu artemisinină

8. Biseptol - spray oral

9. Pansamente/plasturi

10. Apă oxigenată

11. Tobradex – picături oftalmice

12. Baraka/ulei de chimen negru

E-medicul, alături de toată familia în vacanță

Evoluția tehnologiei și în domeniul medical permite ca vacanțele să fie mai sigure și mai relaxante. Telemedicina asigură accesul întregii familii la îngrijire medicală rapidă indiferent de locația aleasă pentru călătorii.

Prin intermediul videoconsultațiilor, pacientul poate interacționa cu medicul de gardă din confortul locului în care se află, fie la hotel, pe plajă sau într-o cabană la munte, evitând deplasările la unitățile medicale, aglomerația și programările.

Serviciile medicale oferite prin telemedicină sunt cu atât mai utile în perioada verii și a concediilor, pentru diverse situații medicale care pot apărea subit: de la leșin, hipo- sau hipertensiune arterială, amețeli, palpitații, dureri abdominale, febră, probleme respiratorii, răceli severe, infecții, traumatisme, iritații ale pielii și până la anxietate sau probleme de nutriție.

Videoconsultațiile reprezintă astfel un suport medical rapid, finalizându-se de cele mai multe ori cu rezolvarea completă a cazului.

Despre eTELEDOC

Cel mai complet și rapid sistem de telemedicină, 100% românesc, care există în acest moment în țara noastră este platforma de telemedicină eTELEDOC, foarte accesibilă. Aplicația reprezintă un adevărat spital virtual, cu un colectiv de aproximativ 40 de medici specialiști care activează în marile spitale din toată țară, structurat în două module, astfel:

1. CAMERA DE GARDĂ VIRTUALĂ – care asigură permanența pentru toate apelurile venite de

oriunde din lume:

· Conexiune rapidă, în 20 de secunde, cu un medic eTELEDOC, fără necesitatea unei programări prealabile,

· CAMERA DE GARDĂ eTELEDOC poate fi apelată 24h/7,

· În cazul situațiilor apărute subit, medicul eTELEDOC are posibilitatea de a apela el însuși, din platformă, serviciul 112, existând conexiune directă, scurtând astfel timpul de intervenție.

2. AMBULATORIU DE SPECIALITATE VIRTUAL – consultații pe baza de programare:

· Specialitățile medicale eTELEDOC: Pediatrie, Cardiologie, Medicină internă, Pneumologie, Neurologie, Diabet și boli metabolice, Dermatologie, Nutriție, Recuperare Medicală, Chirurgie plastică, Psihologie, Medicină de familie, Medicină de urgență.

· Programul de lucru aferent AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE se desfășoară de luni până vineri, între orele 08.00 – 22.00, și sâmbăta, între orele 08.00-14.00, în funcție de disponibilitatea medicilor, pebază de programare prealabilă.

Toți medicii înscriși în platforma eTELEDOC pot oferi prescripții pentru medicamente,

recomandări pentru investigații suplimentare, scrisori medicale, în funcție de evaluarea medicală.

Medicii eTELEDOC pot oferi consiliere și pentru românii care aleg destinații din țări precum Africa sau Asia și unde există zone endemice și este necesară o schemă specială de imunizare. Descarcă aplicația aici.

Cazuri rezolvate de medicii eTELEODOC prin videocall

„Îmi amintesc că m-a sunat un domn pe care-l mușcase un câine, pacientul fiind la mare. Domnul era speriat și nu știa ce să facă. Își achiziționase un pachet de servicii eTELEDOC cu doar două zile înainte de acest eveniment, care reprezenta o problemă acută și, în același timp, o urgență. I-am oferit informațiile cu privire la modul corect de curățare a plăgii, l-am sfătuit să meargă la prima farmacie și să-și cumpere dezinfectant, compresii sterile, să se dezinfecteze și să se panseze până când ajunge la un spital pentru a începe schema de tratament cu antirabic, în condițiile în care se afla într-o zonă izolată și nu erau cabinete medicale sau spitale în proximitate”, spune dr. Steliana Maria Dolana, colaborator eTELEDOC.

„eTELEDOC poate fi apelat și de către pacienții cu boli cronice acutizate. De exemplu, sunt unii pacienți cu tratament anticoagulant și uneori fac hematurie, uneori epistaxis și trebuie îndrumați când să oprească anticoagulantul, când să înceapă din nou. În cazul astmaticilor, putem să le recomandăm să ia un anumit tratament pentru o fază acută, ca urmare a factorilor de mediu nevaforabili la un anumit moment. Abonații eTELEDOC cu boli cronice, care nu au acces facil la medicul de familie, pot fi sfătuiți și îndrumați de specialiștii noștri în caz de acutizări ale afecțiunilor”, explică dr. Roxana Cheler, medic primar Medicină de Urgență, coordonatorul medical al echipei eTELEDOC.

Mai multe detalii despre platformă, pachetele de servicii accesibile, care pot fi împărțite cu toți membrii familiei și care - odată achiziționate - nu expiră, dar și despre echipa medicală, găsiți pe eTELEDOC.ro.

