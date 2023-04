Analiză iLikeIT. Ar putea fi înlocuit vreodată șoferul uman? De ce nu avem mașini autonome nici în 2023

Motive ar fi multe: costuri mari de implementare, drumuri periculoase, care se pot schimba de la o secundă la alta și computere greu de antrenat.

Ar putea fi înlocuit vreodată șoferul uman?

Aflăm răspunsul chiar acum, la iLikeIT.

Wayve este un start-up în care a investit și Microsoft. Acesta este un demo făcut de Bill Gates care stă pe locul pasagerului.

Autoturismul e pus la treabă într-un scenariu care ar fi greu chiar și pentru un șofer experimentat: Londra la oră de vârf cu mulți bicicliști.

I recently had the chance to test drive—or test ride, I guess—one of @wayve_ai’s autonomous vehicles. It was a pretty wild ride: https://t.co/PrwrxU49dd pic.twitter.com/NtnkVx7sBx