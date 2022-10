Mașinile electrice sunt vedete la Salonul Auto București. Ford a prezentat primul vehicul electric

Avem puține stații de încărcare, deși doar în București sunt înmatriculate peste 8 mii de vehicule electrice. Mai nou, și unele stații publice sunt cu plată, așa că un plin nu este tocmai ieftin.

La Ediția din acest an a Salonului Auto București, vedete sunt mașinile electrice. Pentru prima mașină electrică produsă de Ford, producătorul promite autonomie crescută, dar nici prețul nu e mic: pornește de la 52 de mii de euro. Și un model produs de Opel are în fișa tehnică o autonomie destul de mare: 300 de kilometri.

Răzvan Stemate, coordonator vânzări auto: „Avem o mașină full electric de generație nouă și foarte performantă, are 487 cai putere și o autonomie de 500 km. Se poate încărca până la 80% din capacitate în aproximativ 45 de minute. În anul 2024, Ford Otosan va produce prima mașină full eletrică în România”.

Costin Micu, manager vânzări: „Are o autonomie de 330 de km în Oraș, prețul pleacă prin programul RABLA de la 25 de mii de euro, are un timp de încărcare de 45 de minute dacă se folosește o stație de fast charge și se încarcă la 80% bateria sau de 5 ore dacă se folosește o stație de 11 kw și se încarcă 100% bateria. Bateria are 50 kw”.

Numai în prima jumătate a anului, vânzările de autoturisme electrice au crescut cu peste 400% și cu 120% în cazul celor hybrid plug-in. Cele mai căutate modele au fost Dacia Spring, cu o creștere de 37 de ori în primele 6 luni față de anul trecut, Tesla Model 3 sau Hyundai Kona.

Însă, în plină criză energetică, șoferii ar putea întâmpina o serie de probleme. Încărcarea făcută acasă ar duce orice consumator la depăsirea plafonului pana la care statul subventionează facturile. Chiar și așa, Ministrul Mediului spune că o mașină electrică este mai rentabilă.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: „Săptămâna aceasta am vorbit cu colegii de la ANRE. Dânșii spun că în momentul în care o gospodărie depășește pragul acesta de 255 kw consumați, ajunge la aprox 2 lei și la acest preț încă este la pragul acela de rentabilitate, inclusiv mașina electrică. Cu siguranță lucrurile sunt mult mai eficiente în cazul în care acea gospodărie are și fotovoltaice instalate și are producție proprie”.

O variantă de reducere a consumului ar fi stațiile publice, unde costul unui kilowat este între 2 lei și 2 lei 50. Țara noastră are, însă, printre cele mai puține stații de încărcare la nivel european.

Adrian Sandu, Asociația Constructorilor de Autoturisme din România: „Producătorii auto vor continua să pună pe piață vehicule electrice, atâta timp cât nu există o infrastructură dezvoltată de încărcare pt aceste vehicule la nivel național va fi în continuare o problemă, pentru că vedem că se vând din ce în ce mai multe electrice și hibride plug in, dar în schimb infrastructura de încărcare continuă să bată pasul pe loc”.

România și-a asumat să construiască în următorii 4 ani peste 15.000 de statii de încărcare a mașinilor electrice. Iar cei mai mulți bani vor fi alocați prin PNRR.

