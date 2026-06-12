Dacă sunt investiți, banii respectivi pot produce, în timp, un câștig semnificativ, a explicat Claudiu Cazacu, Consulting Strategist pentru XTB România, la emisiunea iBani.

XTB România este o companie de investiții la bursă, prin care poți cumpăra și vinde acțiuni, ETF-uri sau alte instrumente financiare, direct dintr-o aplicație intuitivă și simplu de folosit. Cu peste 20 de ani de experiență la nivel internațional și peste 18 ani de activitate în România, XTB oferă acces la piețele globale, alături de resurse educaționale care te ajută să înțelegi mai bine cum funcționează investițiile.

Claudiu Cazacu: "Felul în care au mers piețele financiare în ultimul an, în ultimii 3 sau 5 ani sau chiar și în ultimii 20 de ani nu e o garanție pentru viitor, dar a depășit în mod considerabil inflația. Acest lucru înseamnă că cei care și-au reorientat banii pe care-i câștigă, indiferent de valoare, către plasamente cu risc rezonabil și diversificat, au obținut randamente echivalente, poate, unui salariu sau chiar unei afaceri, fără a avea un efort echivalent. Cu alte cuvinte, mult mai eficient și rezonabil."

Pe de altă parte, prețurile sunt mult mai mari acum decât în urmă cu câțiva ani, ceea ce înseamnă că inflația este un cost pe care nu îl simțim în prezent, însă efectele ei se vor vedea în timp.

Claudiu Cazacu a mai spus: "Dacă ai un măr pădureț, poate mai produce o floare sau un fruct. Dacă ai un pom altoit, îți va produce mai multe fructe, mai de valoare și mai gustoase. A alege investițiile potrivite e ca și cum ai planta acel pom altoit, care te va hrăni pe termen lung".

Care sunt greșelile pe care să le evitați la început de drum?

Claudiu Cazacu: "Să nu cumpărăm prima companie care ne vine în minte, de care știm sau de care am auzit, pentru că foarte mulți fac asta. Am auzit toți de Apple, de exemplu. În general, nu a fost o idee rea să investești în Apple, dar devine problematic dacă alegi să cumperi într-un moment nepotrivit. Asta ar fi o greșeală pe care mulți investitori începători o fac.

Pentru investitorii la început de drum, alegerea unor instrumente mai diversificate poate reduce riscurile, a explicat specialistul în investiții:

"La început, cel puțin până dobândești experiență, procente mai mari din ceea ce aloci pentru investiții ar fi bine să meargă către fonduri de tip ETF, care urmăresc un indice. De ce sunt acestea mai bune? Pentru că ele oglindesc ce se întâmplă cu o piață în general. Dacă o singură companie sau chiar un sector economic trece printr-o perioadă proastă, nu înseamnă că tot indicele se va duce în jos. Pe medie, lucrurile se netezesc."

Cât este recomandat să investești? Oricine poate începe, chiar și cu sume mici.

Claudiu Cazacu: "Nu există neapărat o limită. Dar, din punctul meu de vedere, trebuie să fie o sumă suficient de mare încât să simți beneficiile, dar suficient de mică încât să nu îți pierzi somnul odihnitor de noapte și să nu te streseze".

Care sunt pașii recomandați pentru cei care vor să înceapă să investească, dar și cum pot fi reduse riscurile aflați din această ediție iBani.

Avertisment cu privire la riscuri

Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Performanțele din trecut nu reprezintă garanții pentru rezultatele viitoare. Investește responsabil!