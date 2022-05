Pe de altă parte, cei care obțin venituri din alte surse trebuie să depună declarația unică, tot până miercuri, conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Andreea Gheorghe, consultant fiscal: „Cea mai simplă cale de a verifica este să mergem la ANAF și să întrebăm dacă o parte din impozitul nostru este deja redistribuit către o enitate non profit. Recomandarea noastră, de regulă, este ca acest formular să fie completat în fiecare an, astfel încât să ne asigurăm că banii noștri merg acolo unde ne dorim să meargă. Dacă deja am completat acum foarte multă vreme, nu donăm deja. În principiu, ar trebui să facem acest lucru pentru că acești bani oricum sunt reținuți din venitul nostru brut, acești bani merg deja către bugetul de stat și, în cazul în care identificăm o cauză noilă pe care vrem să o susținem, cu siguranță ar trebui să și facem acest lucru.”

